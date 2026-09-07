Kiel (ots) -Das Einheitsbuddeln geht in die achte Runde und der Initiator ist mit dabei: Ministerpräsident Daniel Günther hat am Freitag in Kiel das Einheitsbuddeln 2026 für Schleswig-Holstein gestartet. Zusammen mit dem Vorstand von Einheitsbuddeln e.V., Eugen Witte und Dr. Frank Schoppa, pflanzte er einen Apfel Hochstamm, Sorte Holsteiner Cox in Kiel.2019 hat Schleswig-Holstein zum ersten Mal zum Tag der Deutschen Einheit zum Einheitsbuddeln aufgerufen. "Stell dir vor, am 3. Oktober würde jeder Mensch in Deutschland einen Baum pflanzen. 83 Millionen. Jedes Jahr. Ein neuer Wald. Von Nord nach Süd, von Ost nach West. Für das Klima. Und für dich und deine Familie. Für unsere Zukunft." Mit dieser Vision hat Ministerpräsident Daniel Günther damals das Einheitsbuddeln ins Leben gerufen. Seitdem findet jährlich am Tag der Deutschen Einheit in ganz Deutschland das Einheitsbuddeln statt.Ministerpräsident Daniel Günther rief auch in diesem Jahr alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich an dieser Pflanzaktion zu beteiligen: "Wer einen Baum pflanzt, verbessert nicht nur das Klima und sorgt für lebenswertere Städte und Gemeinden. Gerade in den Hitzewellen dieses Sommers waren Bäume für viele Menschen ein Segen. Jeder gepflanzte Baum zählt. Hier ein Bäumchen, dort ein Bäumchen - gemeinsam lassen wir unser Land ergrünen. Zeigen wir auch 2026, dass diese Idee aus Schleswig-Holstein Menschen aus ganz Deutschland verbindet."Mit einer Förderung durch das Land Schleswig-Holstein vergibt darüber hinaus zum 80. Landesgeburtstag der Förderverein Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland e.V. 80 Obstbäume an Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein zur eigenständigen Pflanzung. Mit Obstgehölzen sind Themen wie Klima-, Arten- und Insektenschutz sowie gesunde Ernährung verbunden. Bildungseinrichtungen können diese Themen vertiefend behandeln. Durch die jeweils eigenständige Pflanzung vor Ort entsteht ein besonderer Lernort für alle Schülerinnen und Schüler.Ministerpräsident Daniel Günther sagte: "Als Land fördern wir dieses Projekt ausgesprochen gern. 80 Bäume stehen für 80 Jahre Landesgeschichte und erinnern daran, dass jede Generation Verantwortung für die nächste trägt. Schulen und Kitas sind der ideale Ort für diese Obstbaumaktion. "Jeder Baum wird zu einem kleinen Lernort: Kinder erleben über viele Jahre, wie Leben wächst - und wie aus guter Pflege etwas großes werden kann."Vorstandsmitglieder Eugen Witte und Dr. Frank Schoppa von Einheitsbuddeln e.V. waren auch von Beginn an dabei. "Wir brauchen ein sinnstiftendes Ritual am Tag der Deutschen Einheit. Einheitsbuddeln macht dazu einen Vorschlag. Gemeinsam Bäume zu pflanzen macht Spaß, verbindet über alle räumlichen und ideologischen Grenzen Deutschlands hinweg und ist gut für das Klima. Es freut uns sehr, dass Ministerpräsident Günther das Einheitsbuddeln auch in diesem Jahr wieder aktiv unterstützt", beschreibt Witte die Botschaft.Einheitsbuddeln ist eine Mitmach-Aktion für alle Bürgerinnen und Bürger zum Tag der Deutschen Einheit. Mit dem Pflanzen von Bäumen und Gehölzen können alle Menschen aktiv zum Klimaschutz beizutragen.Seit dem Kampagnenstart 2019 wurden bundesweit rund 480.000 Bäume gepflanzt und rund 500.000 EUR an Spenden für Baumpflanzungen in Deutschland gesammelt.Dieses Jahr richtet das Bremen die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Bürgermeister und amtierender Bundesratspräsident Andreas Bovenschulte (SPD) unterstützt die Initiative des Einheitsbuddelns 2026 als Schirmherr. Schirmherr Bovenschulte startete das Einheitsbuddeln 2026 bundesweit am 31. August im Rahmen einer Startpflanzung in Bremenhaven.Dr. Frank Schoppa, Gründungsmitglied von Einheitsbuddeln e.V. und Vorsitzender des Förderverein Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland e.V.: Ziel des Projektes mit 80 Obstbäumen ist es, durch eine zukunftsorientierte Gemeinschaftsaktion das 80-jährige Bestehen des Landes Schleswig-Holstein nachhaltig zu würdigen. Die Pflanzung von 80 Bäumen in Schulgärten steht symbolisch für 80 Jahre Landesgeschichte, Verantwortung für kommende Generationen, Zusammenhalt, Engagement und Teilhabe sowie Nachhaltigkeit als Grundlage eines guten Lebens."In Kiel unterstützten den Mitmach-Aufruf durch Ministerpräsident Daniel Günther SHHB, Alke Voß, Stadträtin für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität der Landeshauptstadt Kiel sowie John Hermann Cordes, Baumschul-Inhaber aus Holm im Kreis Pinneberg als Baum-Sponsor.Der Verein "Einheitsbudeln e.V." ist gemeinnützig und Organisator der bundesweiten Initiative des jährlichen Einheitsbuddeln zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Einheitsbuddeln e.V. will das Einheitsbuddeln zum Tag der Deutschen Einheit als gelebte, sinnstiftende Tradition verankern. Gegründet wurde der Verein 2021 aus den Reihen der "Erfinder" des 1. Einheitsbuddelns, die 2019 bei der Premiere in Schleswig-Holstein dabei waren.Der Verein Einheitsbuddeln e.V. unterhält mittlerweile ein großes Netzwerk von kompetenten und engagierten Unterstützern, das beim Verbreiten der Idee und der Umsetzung unserer Projekte hilft. Darunter sind unter anderem Experten in Sachen Wald, Stadtgrün, Baum oder Gehölzen. Oder Menschen, die in für den Wald oder das Stadtgrün maßgeblichen Behörden, Verbänden oder anderen Vereinen Verantwortung tragen.Mehr Informationen unter https://einheitsbuddeln.orgWer buddeln möchte, kann sein Pflanzversprechen, als private Pflanzung oder öffentliche Pflanzparty, auf der interaktiven Deutschlandkarte auf einheitsbuddeln.org eintragen. Wer nicht buddeln kann, kann spenden. Einheitsbuddeln arbeitet dazu zusammen mit Betterplace.org, Deutschland größter gemeinnütziger Spendenplattform (www.betterplace.org/de/projects/158389-einheitsbuddeln-2025).Pressekontakt:Geschäftsstelle Einheitsbuddeln e.V.Dr. Frank SchoppaTelefon: 0175 526 11 11 E-Mail: info@einheitsbuddeln.deOriginal-Content von: Einheitsbuddeln e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181101/6346572