Tarife werden vergleichbarer, Anbieterwechsel einfacher. Wer glaubt, das mit dem nächsten Preismodell zu lösen, denkt zu kurz. Die eigentliche Frage ist eine andere - und sie verändert, wie Energieunternehmen über ihre Kunden nachdenken müssen. Der Wettbewerb verlagert sich Es war lange Zeit eine einfache Gleichung: Wer den günstigsten Tarif anbietet, gewinnt den Kunden. Wer ihn günstig hält, behält ihn. Diese Logik hat die Energiebranche über Jahre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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