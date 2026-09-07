Eine kommentierende Analyse von Bradford Smith, Portfoliomanager, Janus Henderson InvestorsEin überaus positiver Arbeitsmarktbericht für August führt uns vor Augen, dass diese Arbeitsmarktstatistik mittlerweile sehr volatil ist. Gleichzeitig steigt dadurch die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September leicht an. Der Zuwachs von 162.000 Arbeitsplätzen wird sicherlich als Argument für eine "Zinserhöhung" gewertet werden, wenn die Fed in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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