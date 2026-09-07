München (ots) -Mit dem Ferienende in Bayern und Baden-Württemberg sowie in den letzten österreichischen Regionen ist am Wochenende mit starkem Rückreiseverkehr zu rechnen. Besonders belastet sind die Routen aus dem Süden Richtung Norden sowie die Verbindungen von den Küsten und aus den Urlaubsregionen. Gleichzeitig bleibt der Reiseverkehr in Richtung Alpen, Seen, Küsten und Mittelgebirge erhöht. Die größten Staugefahren bestehen Freitagnachmittag und -abend, Samstagvormittag sowie bei der Rückreise Samstagnachmittag und -abend und Sonntagvormittag bis in den frühen Abend.Die staureichsten Fernstrecken in Deutschland:- A1 Fehmarn - Hamburg - Bremen - Osnabrück - Dortmund - Köln- A2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Magdeburg- A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau- A4 Aachen - Köln - Olpe sowie Chemnitz - Dresden - Görlitz- A5 Kassel - Frankfurt - Heidelberg - Karlsruhe - Basel- A6 Mannheim - Heilbronn- A7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Kassel - Fulda - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A9 Berlin - Halle/Leipzig - Nürnberg - München- A10 Berliner Ring- A17 Dresden - Prag- A44 Kassel - Dortmund- A45 Aschaffenburg - Gießen - Hagen - Dortmund- A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen- A81 Singen - Stuttgart- A95 München - Garmisch-Partenkirchen- A96 Lindau - München- A99 Autobahnring MünchenDeutschlandweit gibt es weiterhin rund 1.000 Autobahnbaustellen. Zusätzliche Verkehrsspitzen sind durch zahlreiche Volksfeste, das Basketball-WM-Turnier der Frauen in Berlin sowie die DTM am Sachsenring bei Zwickau zu erwarten. Insbesondere rund um den Sachsenring muss mit Störungen bei An- und Abreise gerechnet werden.Auch in Österreich bleibt die Verkehrslage auf den Hauptreiserouten angespannt. Betroffen sind die West- (A1), die Tauern- (A10), die Karawanken- (A11), die Inntal- (A12) und die A13 Brenner Autobahn zwischen Innsbruck und Brenner. Auf der A13 sorgt insbesondere die Sanierung der Luegbrücke für zusätzliche Behinderungen. Auch auf der Fernpass Bundesstraße, der B179, ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.In der Schweiz sind insbesondere die A1 Bern - Zürich - St. Margrethen, A2 Basel - Luzern - Chiasso (Gotthardroute), A3 Basel - Zürich - Chur sowie A13 Bregenz - Chiasso (San-Bernardino-Route) staugefährdet.In Italien sind insbesondere die Verbindungen von der Schweizer Grenze über Mailand nach Genua (A9/A7) sowie die Brennerroute (A22) betroffen.Bei der Einreise nach Deutschland können aufgrund der Grenzkontrollen Wartezeiten entstehen.Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de. (https://www.adac.de/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6346605