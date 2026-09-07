SHARJAH, VAE (ots) -Sharjah, eines der sieben Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate, hat die Bewerbungsphase für die 13. Ausgabe des Sharjah Government Communication Award (SGCA) eröffnet. Der international renommierte Preis würdigt herausragende Leistungen in der Behörden- und Institutionenkommunikation. Erstmals wird ein eigener Preis für den "Besten Einsatz von KI in der Kommunikation von Regierungen und Institutionen" vergeben.Organisationen und Einzelpersonen aus aller Welt können ihre Projekte und Kommunikationsinitiativen bis zum 22. September 2026 einreichen. Vergeben werden mehr als 35 Auszeichnungen in Kategorien für Regierungen und internationale Organisationen, den privaten Sektor sowie für individuelle Leistungen. Hinzu kommen Wettbewerbe für innovative Kommunikationsansätze, Jury- und Partnerpreise.Die stärkere Ausrichtung auf KI folgt auf eine wachsende internationale Beteiligung. Für die Ausgabe 2025 gingen mehr als 2.600 Einreichungen aus 37 Ländern ein. Mehr als 600 Projekte erreichten die zweite Auswahlrunde, 170 davon kamen in die abschließende Bewertung.Unter den vergangenen Einreichungen waren unter anderem Tuvalus Bestrebungen, als weltweit erster digitaler Staat dem Klimawandel zu begegnen, Programme zur Förderung von jungem Unternehmertum in Nigeria sowie eine KI-basierte Plattform, die Expert:innen in Afrika und den USA miteinander vernetzt.Mit dem Fokus auf KI soll der Einsatz entsprechender Technologien nicht allein unter technischen Gesichtspunkten bewertet werden. Entscheidend ist vielmehr, welchen Beitrag KI zu einer wirksameren Kommunikation und zu konkreten Ergebnissen leistet. Auch in anderen Kategorien können Projekte bis zu zehn Prozent zusätzliche Punkte für einen nachweislich effektiven Einsatz von KI erhalten.Die diesjährige Vergabe legt zudem stärkeres Gewicht auf messbare Wirkung. Gesucht werden Kommunikationsprojekte, die nachvollziehbar zeigen, welche Veränderungen sie für die Gemeinschaft bewirkt haben, wer davon profitiert hat und ob die erzielten Ergebnisse nachhaltig sind.Pressekontakt:Hussain AlMulla | Senior Executive Media RelationSharjah Press Club - Media Relations SectionHussain.AlMulla@SGMB.aeOriginal-Content von: Sharjah Government Media Bureau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168564/6346611