SaaS-Plattform für Flottenmanagement und BlackVue ELITE-Dashcam-Produktreihe in Halle 25, Stand C54

Pittasoft Co., Ltd., ein südkoreanischer Hersteller von Dashcams, der für die Marke BlackVue bekannt ist, nimmt an der IAA Transportation 2026 auf dem Messegelände in Hannover teil. Während der Messe vom 15. bis 20. September präsentiert das Unternehmen seine SaaS-Plattform für Flottenmanagement, FLEETA, sowie die Dashcam-Produktreihe BlackVue ELITE. Für den Pressetag am 14. September ist außerdem von 14.20 bis 14.40 Uhr eine Presseveranstaltung unter dem Titel "See Your Fleet Live" geplant.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260907935820/de/

Pittasoft präsentiert auf der IAA Transportation 2026 seine Flottenmanagement-SaaS-Plattform FLEETA sowie die BlackVue ELITE-Dashcam-Produktreihe (Bild: PITTASOFT CO., LTD.)

ÜBER FLEETA

FLEETA ist eine cloudbasierte SaaS-Plattform für Flottenmanagement auf Basis der Dashcam-Infrastruktur von BlackVue. Im Unterschied zu herkömmlichen Flottenmanagementsystemen für Großflotten richtet sich FLEETA an kleine und mittelgroße Flotten und bietet ihnen dieselben Funktionen wie Enterprise-Plattformen ohne langfristige Vertragsbindung und ohne auf Großunternehmen zugeschnittene Preisstrukturen. Die Plattform bietet simultanes Live-Videostreaming über bis zu 64 Kanäle, geografisches Geofencing, Audit-Protokolle, GPS-basierte Standortverfolgung und KI-gestützte Berichte, die Fahrmuster und sicherheitsrelevante Ereignisse in verständlicher Sprache zusammenfassen. Damit werden Funktionen, die bislang großen Flottenbetreibern vorbehalten waren, für Flotten jeder Größe verfügbar.

AM MESSESTAND

Besucher können das Fahrerüberwachungssystem (DMS) der Plattform live erleben, die Echtzeit-Videoansicht der Flotte in Aktion sehen und sich beim FLEETA-Team über flexible Tarife ohne langfristige Vertragsbindung informieren. Bei einer Aktion am Stand haben Besucher nach dem Ausprobieren der Demo die Chance auf einen Gewinn. Branchenvertreter können bereits vor der Messe über den Link in der Instagram-Biografie von FLEETA (@fleetaofficial) ein persönliches Gespräch vereinbaren.

ÜBER PITTASOFT CO., LTD.

Pittasoft Co., Ltd. hat seinen Sitz in Seongnam, Südkorea, ist auf BlackVue-Dashcams spezialisiert und betreut Flotten in mehr als hundert Ländern. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Pittasoft unter den Marken BlackVue und FLEETA mit seiner Expertise in den Bereichen Dashcam-Hardware, Cloud-Infrastruktur und Flottenmanagement-Software etabliert.

IAA Transportation 2026: Halle 25, Stand C54

Website: https://fleeta.io

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Contacts:

Pittasoft Co., Ltd.

FLEETA Business Operations

Ahyoung Joy Jo

fleetabo@pittasoft.com