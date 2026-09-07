Original-Research: UZIN UTZ SE - von Montega AG



07.09.2026 / 10:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu UZIN UTZ SE Unternehmen: UZIN UTZ SE ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.09.2026 Kursziel: 100,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Feedback Roadshow: GROW BIGGER läuft auch unter Stress



Wir waren am vergangenen Montag mit CFO Christian Richter von UZIN UTZ in Hamburg auf Roadshow und fassen unsere wesentlichen Erkenntnisse aus den Investorengesprächen nachfolgend zusammen.



Zukünftige Margentreiber: Das mit GROW BIGGER verknüpfte EBIT-Margenziel von >10% (2025: 8,0%) behält der Vorstand ungeachtet der jüngsten Verwerfungen auf den Beschaffungsmärkten fest im Blick. Ein wesentlicher Hebel ist die mit dem Umsatzwachstum (Ziel: 8-12% p.a.) zu erwartende Fixkostendegression. So werden bspw. die Kapazitäten im Wachstumsmarkt USA aktuell bedarfsgerecht und noch nicht im Vollschichtbetrieb genutzt, während die Planung eine deutliche Umsatzsteigerung in den USA vorsieht (2025:77,5 Mio. EUR). Darüber hinaus sind weitere Effizienzsteigerungen aus der laufenden SAP S/4HANA-Umstellung und dem zunehmenden Einsatz von KI zu erwarten. Letzteres trägt etwa bereits dazu bei, Transporte gezielter zu planen und so die Transportkosten zu optimieren. Nicht zuletzt sollte der zunehmende Anteil des Industriegeschäfts positiv zur Zielmargenentwicklung beitragen. Dass die Margenziele von UZIN UTZ realistisch sind, zeigt sich in den üblicherweise noch höheren Margenniveaus größerer Wettbewerber wie Sika (Ø EBIT-Marge 2021-2025: 14,4%).



Mehr Nachdruck bei M&A: Die anorganischen Wachstumsschritte sollen entsprechend der klaren Zielvorgaben unter GROW BIGGER durch eine geschärfte M&A-Strategie forciert werden. Zudem sollen die aus früheren Übernahmen hervorgegangenen Erfolgsgeschichten von Konzernmarken wie WOLFF (2000; Maschinen und Spezialwerkzeuge), PALLMANN (2001; Parkettverlegung, -pflege und -renovierung), Arturo (2004; Kunstharz- und Designbodenbeschichtungen) oder Pajarito (2018; Werkzeuge für Bauhandwerk, Maler und Bodenleger) noch stärker betont werden. Vor dem Hintergrund eines identifizierten Gesamtmarkts mit einem Umsatzvolumen von deutlich über 10 Mrd. EUR ist die Liste potenzieller Targets weiter umfangreich.



Guidance mit Risikopuffer: Mit dem Start ins zweite Halbjahr zeigte sich der Vorstand zufrieden, wenngleich bislang keine Entspannung bei den Einkaufspreisen eingetreten ist. Während diese insbesondere in Q2 noch durch eine vorausschauende Bevorratung abgefedert werden konnten, sollten in H2 die diesjährigen Preisanpassungen (MONe: 7-9%) als Ergebnisstütze stärker zum Tragen kommen. Zugleich wurde ein Kostensparprogramm initiiert und der Mitarbeiteraufbau gedrosselt, ohne jedoch die Wachstumsziele zu gefährden. Ein nicht unwesentlicher Erfolgsfaktor im gegenwärtig angespannten Marktumfeld ist u.E. auch, dass das Unternehmen seit jeher sehr partnerschaftliche Kunden- und Lieferantenbeziehungen pflegt und auch im Service einen Premiumansatz wählt. Im Hinblick auf die diesjährige Ergebnis-Guidance (leichter bis moderater EBIT-Rückgang) behält sich der Vorstand angesichts der geopolitischen Unsicherheiten dennoch vorerst einen Risikopuffer vor. Aufgrund des zum Halbjahr erarbeiteten Vorsprungs (H1-EBIT: +1,1% yoy auf 20,7 Mio. EUR) und insbesondere der in Q2 gezeigten Resilienz sehen wir jedoch Spielraum für eine Anhebung der Guidance wie auch unserer Prognosen im Herbst.



Fazit: Hinsichtlich der im Rahmen unserer Roadshow vom CFO als 'GROW BIGGER...under stress' betitelten Wachstumsstrategie verfolgt UZIN UTZ weiterhin eine klare Agenda. Gegenüber dem 52W-Hoch von Anfang Februar (88,00 EUR) notiert die Aktie dennoch deutlich tiefer und mit signifikantem Abschlag zur Peergroup (EV/EBIT 2026e: 9,9 vs. Peers: 13,8x). Wir bekräftigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 100,00 EUR.







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