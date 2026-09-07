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VEVOR startet auf der IFA Berlin 2026 seinen Offline-Auftritt in Europa - erste europäische Filiale für 2027 in Frankreich geplant



07.09.2026 / 10:20 CET/CEST

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Die Heimwerkermarke, die bereits auf den wichtigsten europäischen Marktplätzen vertreten ist, trifft zum ersten Mal persönlich auf europäische Verbraucher. BERLIN und HOUSTON, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- VEVOR, eine weltweit führende Heimwerkermarke, die mehr als 30 Millionen Haushalte weltweit beliefert, trifft auf der IFA Berlin 2026 zum ersten Mal persönlich auf europäische Verbraucher. Das Unternehmen, das bereits europaweit über seine eigene Website und Marktplätze wie Amazon, MediaMarkt Saturn, Kaufland, ManoMano und eBay verkauft, präsentiert vom 4. bis 8. September in Halle 11.1, Stand 111, 20 Produkte. VEVOR bestätigte zudem, dass es plant, 2027 seine erste europäische Filiale in Frankreich zu eröffnen. Mit rund 15.000 in Europa verkauften Artikeln betreibt VEVOR inzwischen 22 europäische Lager, von denen aus der gesamte Kontinent beliefert wird. Das europäische Geschäft ist in den letzten drei Jahren um rund 50 Prozent pro Jahr gewachsen. "Europäische Kunden kaufen schon seit Jahren online bei VEVOR ein, hatten aber bisher noch nie die Möglichkeit, ein Produkt in die Hand zu nehmen und auszuprobieren. Dafür ist diese Woche gedacht", sagt Shirley Liu, Leiterin des E-Commerce bei VEVOR Europe. Am Stand präsentiert VEVOR "Smart Upgrades für Ihr gesamtes Zuhause", die drei Schlüsselbereiche abdecken: Garten und Outdoor, Werkzeuge und Werkstatt sowie Haushalt und Küche. Jede Kategorie wird durch Produkte repräsentiert, die bereits auf den großen europäischen Marktplätzen verkauft werden und nun erstmals zum Ausprobieren ausgestellt sind, darunter: Garten & Outdoor: Die einziehbare Gartenschlauchtrommel XW40-1/2, deren Stahlfeder für mehr als 3.000 Öffnungs- und Schließzyklen getestet wurde und bis zu 600 PSI aushält, sowie der KI-gesteuerte intelligente Vogelfutterspender mit 2K-Kamera und zwei Solarmodulen. Sein KI-gestütztes Erkennungssystem kann über 10 000 Vogelarten identifizieren und sofort Benachrichtigungen über die App senden, während eine 2K-Ultra-HD-Kamera die Gartenbesucher detailreich aufzeichnet. Ein integrierter Akku mit 5200 mAh sowie zwei Solarmodule sorgen für eine kontinuierliche Stromversorgung und damit für eine unkomplizierte, wartungsarme Vogelbeobachtung.

Die einziehbare Gartenschlauchtrommel XW40-1/2, deren Stahlfeder für mehr als 3.000 Öffnungs- und Schließzyklen getestet wurde und bis zu 600 PSI aushält, sowie der KI-gesteuerte intelligente Vogelfutterspender mit 2K-Kamera und zwei Solarmodulen. Sein KI-gestütztes Erkennungssystem kann über 10 000 Vogelarten identifizieren und sofort Benachrichtigungen über die App senden, während eine 2K-Ultra-HD-Kamera die Gartenbesucher detailreich aufzeichnet. Ein integrierter Akku mit 5200 mAh sowie zwei Solarmodule sorgen für eine kontinuierliche Stromversorgung und damit für eine unkomplizierte, wartungsarme Vogelbeobachtung. Werkzeuge & Werkstatt: Die TISR-Wärmebildkamera mit Superauflösung, die in vier Wärmebildmodi Temperaturen von -20 °C bis 550 °C misst, um Undichtigkeiten, Zugluft und elektrische Fehler frühzeitig zu erkennen.

Die TISR-Wärmebildkamera mit Superauflösung, die in vier Wärmebildmodi Temperaturen von -20 °C bis 550 °C misst, um Undichtigkeiten, Zugluft und elektrische Fehler frühzeitig zu erkennen. Haushalt & Küche: Der intelligente automatische Vorhangöffner, eine nachrüstbare Lösung ohne Bohren, die mit ihrem Doppelakku bis zu sechs Monate pro Ladung läuft und sich mit Alexa und Google Assistant integrieren lässt. Ebenfalls am Stand feiert der neue Kammer-Vakuumierer seine Weltpremiere - noch vor seiner Markteinführung in Europa im kommenden Dezember. Er wurde entwickelt, um Luft zu entfernen und eine luftdichte Versiegelung zu schaffen, damit Lebensmittel länger frisch bleiben. Dazu verfügt er über drei voreingestellte Funktionen, darunter einen "Nur-Versiegelungs-Modus", der Beutel bis zu 70 % schneller versiegelt als der Standardzyklus, eine Vakuumfunktion für Gläser und einen Mariniermodus. Das gesamte Sortiment von VEVOR steht unter dem Motto "Profi-Leistung ohne Profi-Preis": Die Marke hält mehr als 160 Produktpatente. Jeder Kauf wird durch ein 30-tägiges Rückgaberecht ohne Wenn und Aber sowie einen 24/7-Kundensupport abgesichert, unterstützt durch sechs Kundendienstzentren, die Kunden weltweit betreuen. Das stationäre Format spiegelt den 32.000 Quadratfuß (~3.000 m²) großen Omnichannel-Flagship-Store von VEVOR wider, der im März 2026 in Houston, Texas, eröffnet wurde. Dort können Kunden den gesamten Katalog durchstöbern, Produkte selbst ausprobieren und alles, was nicht im Regal steht, zur direkten Lieferung bestellen. "Europa ist für uns eine langfristige Investition, und die Filiale in Frankreich markiert einen wichtigen nächsten Schritt", sagt Liu. "Frankreich ist bereits einer unserer stärksten Märkte in Europa und verfügt über eine tief verwurzelte Heimwerker- und Renovierungskultur, was es für uns zu einem naheliegenden Standort für den Ausbau unserer Präsenz im stationären Handel macht." Besuchen Sie vevor.co.uk, um das gesamte Produktsortiment von VEVOR in Großbritannien zu entdecken. Informationen zu VEVOR VEVOR ist eine weltweit führende Marke für Heimwerkerbedarf, die mehr als 30 Millionen Haushalte in über 50 Ländern beliefert. Aufbauend auf dem Versprechen "Profi-Leistung ohne Profi-Preis" entwickelt und vertreibt VEVOR Produkte in den Bereichen Werkzeuge, Garten und Outdoor, Automobil, Aufbewahrung und Organisation sowie Küche, unterstützt durch mehr als 200 Lagerhäuser und einen Katalog mit über 15.000 Produkten. Im März 2026 eröffnete das Unternehmen in Houston, Texas, einen 32.000 Quadratfuß (2.973 m²) großen Omnichannel-Flagship-Store. Link zur Pressemappe View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vevor-startet-auf-der-ifa-berlin-2026-seinen-offline-auftritt-in-europa--erste-europaische-filiale-fur-2027-in-frankreich-geplant-302871184.html



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