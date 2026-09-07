München (ots) -Wenn Heilsversprechen zur Gefahr werden: Die investigative Dokuserie "Seelenfänger: Der falsche Heiler" erzählt von Menschen, die Angehörige verloren haben, weil diese an die Lehren der sogenannten "Germanischen Neuen Medizin" geglaubt haben. Sie zeigt außerdem auf, wie sich die gefährliche Pseudomedizin bis heute verbreitet. Beide Folgen sind ab dem 13. Oktober 2026 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de) und am 19. Oktober 2026 im BR Fernsehen zu sehen.Die "Germanische Neue Medizin" versteht Krebs nicht als Krankheit, sondern als seelischen Konflikt. Sie lehnt die evidenzbasierte Medizin ab. Eine Lehre, die tödliche Folgen haben kann. "Seelenfänger: Der falsche Heiler" zeigt in emotionalen Interviews und teils nachgespielten Szenen Menschen, die Familienmitglieder verloren haben, weil diese den Lehren der sogenannten "Germanischen Neuen Medizin" vertrauten und auf medizinische Behandlung verzichteten. Obwohl der Begründer der Pseudomedizin, Ryke Geerd Hamer, seit 2017 tot ist, leben seine Ideen weiter - und werden vor allem im Internet immer weiter verbreitet.Vom erfolgreichen Podcast zur Dokuserie"Seelenfänger: Der falsche Heiler" basiert auf den Recherchen für die fünfte Staffel des erfolgreichen BR-Podcasts "Seelenfänger: Diagnose Tod", (https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:episode:1da642c3b77e5174/) die am 14. März 2025 veröffentlicht wurde und sich ebenfalls mit den Auswirkungen der "Germanischen Neuen Medizin" befasst hat. Die Dokuserie erzählt nun die Geschichte weiter und macht sichtbar, wie die Mechanismen funktionieren und weshalb gerade Menschen in Krisen für falsche Heilsversprechen anfällig sind. Die Podcast-Hosts Emeli Glaser und Dennis Müller führen durch die beiden Folgen der Dokuserie."Seelenfänger: Der falsche Heiler"Buch und Regie: Juliane Rummel und Rebekka MarkthalerRedaktion: Sabine Winter und Christian WölfelBeide Folgen ab 13. Oktober 2026 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de)Beide Folgen am 19. Oktober 2026 um 23:30 Uhr im BR FernsehenAlle Podcast-Staffeln von "Seelenfänger" gibt es in ARD Sounds. (https://www.ardsounds.de/sendung/seelenfaenger/urn:ard:show:e9b4d80c46b94f77/)Fotos unter www.br-foto.dePressekontakt:BR-PressestelleJulia PerzE-Mail: julia.perz@br.deTel. +49 (0)89 5900-10553www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6346649