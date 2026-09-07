Berlin (ots) -Ab dem 3. September 2026 launchen PayPal und Netflix in Deutschland eine gemeinsame Kampagne anlässlich des Starts der zweiten Staffel von "The Gentlemen". PayPal-Kund:innen können exklusiv über die PayPal-App 50 % Cashback auf die ersten drei Monate Netflix-Abo (Standard mit Werbung) erhalten. Das Angebot gilt bis zum 30. September 2026.*Die Aktion geht so: PayPal-Kund:innen wählen das Angebot in der PayPal-App aus, aktivieren es und schließen anschließend ein Netflix Standard-Abo mit Werbung ab, das sie mit PayPal bezahlen. Für die ersten drei Monate bekommt der oder die PayPal-Kund:in 50 % Cashback auf ihr PayPal-Guthaben."Besondere Vorteile für PayPal-Kund:innen sind ein immer wichtigerer Bestandteil unseres Angebots", sagt Carola Wahl, Managing Director für PayPal Deutschland. "Gemeinsam mit Netflix zeigen wir, wie eine Zusammenarbeit einen konkreten Mehrwert biete und Streaming noch attraktiver machen. Pünktlich zum Start der zweiten Staffel von "The Gentlemen" können sich Serienfans nicht nur auf beste Unterhaltung freuen, sondern gleichzeitig 50 Prozent Cashback auf die ersten drei Monate ihres Netflix Standard-Abos erhalten."Die Kampagne läuft bis zum 30. September 2026 und wird über Out-of-Home, Smart TV, Social Media und PayPal-eigene Kanäle ausgespielt. Weitere Informationen: www.paypal.deBeteiligte AgenturenKreation: LeoMedia: ZenithCRM: Digitas*Das Angebot endet am 30.09.2026 oder bis 80.000 Kund:innen angemeldet sind, je nachdem, was zuerst eintritt. Angebot in der PayPal-App aktivieren, anschließend das "Standard-Abo mit Werbung" über Netflix.com/de abonnieren. 50 % Cashback als E-Geld auf das PayPal-Guthaben für bis zu 3 Monate (3,50 EUR/Monat, insgesamt bis zu 10,50 EUR pro Kund:in). Nach Ablauf der 3-monatigen Cashback-Periode läuft das Netflix-Abo zum regulären Preis von 6,99 EUR / Monat weiter. Monatlich kündbar. Die aktuell auf Netflix verfügbaren Inhalte können sich im Laufe der Zeit ändern. Es gelten die Netflix-Nutzungsbedingungen (https://help.netflix.com/legal/termsofuse?locale=de-de) (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.netflix.com%2Flegal%2Ftermsofuse%3Flocale%3Dde-de&data=05%7C02%7Ccaalt%40paypal.com%7C2199e73c9abb4e68679e08def877af3f%7Cfb00791460204374977e21bac5f3f4c8%7C0%7C0%7C639221390159646399%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=W7zeIlEDz5IyEuRsvESaadepCsepVElSqBjUHyMEcTg%3D&reserved=0) sowie die PayPal-Angebotsbedingungen https://www.paypal.com...edingungen (https://www.paypal.com/de/campaign//Netflix-Angebotsbedingungen). Nur für Kund:innen, die in den letzten 31 Tagen keine Netflix-Transaktion über PayPal hatten.Pressekontakt:Paypal.presse@edelman.comOriginal-Content von: PayPal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61091/6346647