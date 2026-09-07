Berlin (ots) -Auf der IFA 2026 in Berlin präsentiert die ABOK GmbH Lösungen für Energiespeicherung und intelligentes Energiemanagement. Im Mittelpunkt stehen Anwendungen für Privathaushalte, kleinere Gewerbebetriebe sowie mobile und netzunabhängige Einsatzbereiche.Am Stand H2.2-179 in Halle 2.2 zeigt ABOK sein Produktportfolio aus dem Balkonkraftwerkspeichersystem Brio, den mobilen Energiespeichern Elux und Ark sowie den faltbaren Solarmodulen der Asp-Serie. Ziel ist es, Photovoltaik, Energiespeicherung und intelligentes Energiemanagement stärker miteinander zu vernetzen und erneuerbar erzeugten Strom im Alltag effizienter nutzbar zu machen.Die Brio-Serie richtet sich insbesondere an Haushalte mit Balkonkraftwerken. Überschüssiger Solarstrom kann zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt flexible genutzt werden. Damit lässt sich der Eigenverbrauch des selbst erzeugten Solarstroms deutlich erhöhen.Mit den Produktreihen Elux und Ark deckt ABOK unterschiedliche Anforderungen an mobile und temporäre Stromversorgung ab. Zu den möglichen Einsatzbereichen zählen unter anderem die Notstromversorgung im Haushalt, Garten- und Werkstattarbeiten, Camping und Wohnmobile sowie mobile Arbeitseinsätze. Die faltbaren Solarmodule der Asp-Serie ergänzen das Portfolio und ermöglichen eine flexible solare Nachladung auch abseits einer festen Stromversorgung.Nach Einschätzung von ABOK entwickelt sich der europäische Energiemarkt zunehmend von einzelnen Geräten hin zu integrierten Energiesystemen. Das Unternehmen setzt deshalb auf modular erweiterbare Lösungen, intelligentes Energiemanagement und lokale Unterstützung für den europäischen Markt.ABOK will sein Angebot für Haushalte, kleinere Gewerbeanwendungen sowie mobile und netzunabhängige Einsatzbereiche weiter ausbauen und die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern, Installationsbetrieben und Technologiepartnern in Europa vertiefen.IFA 20264.-8. September 2026Messe BerlinHalle 2.2 | Stand H2.2-179Pressekontakt:H&L Solutions GmbHPR & Media Relations | Leo WangE-Mail: leo.wang@hl-sol.delouis@abokpower.comOriginal-Content von: ABOK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183278/6346646