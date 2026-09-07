Der europäische Markt für Elektroautos gewinnt deutlich an Fahrt. Im August stiegen die Neuzulassungen von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) um 58 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders dynamisch entwickelten sich Frankreich mit +127 %, Deutschland mit +75 % und Großbritannien mit +49 %. Bei insgesamt 6 % höheren Pkw-Neuzulassungen sprang der BEV-Marktanteil um 10,6 Prozentpunkte auf 32,6 %. Seit Jahresbeginn liegen die BEV-Zulassungen 40 % über dem Vorjahresniveau, die Marktdurchdringung erhöhte sich um 6 Prozentpunkte auf 25,4 %.
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