Penzberg (ots) -Im Rahmen der Verleihung des renommierten "Best of Technology"-Awards am 03. September 2026 in Düsseldorf erhielt der Ausbildungskompass das Prädikat "Exzellent" in der Sonderkategorie "Digitale Verwaltung: Nutzen für Bürger:innen und Unternehmen".Der "Best of Technology"-Award (https://award.wiwo.de/bot/) wird jährlich von der WirtschaftsWoche in Kooperation mit der Handelsblatt Media Group, dem Beratungsunternehmen Capgemini sowie dem wissenschaftlichem Partner Fraunhofer ISI und dem Knowledge Partner Karlsruher Institut für Technologie (KIT) verliehen. Die Auszeichnung prämiert herausragende IT-Anwendungen und Zukunfts-Technologien, die bestehende Prozesse vereinfachen sowie echten Mehrwert für Wirtschaft, Staat und Gesellschaft schaffen. In der Sonderkategorie "Digitale Verwaltung: Nutzen für Bürger:innen und Unternehmen" überzeugte der Ausbildungskompass die hochkarätige Fachjury (https://award.wiwo.de/bot/jury/), da die Plattform öffentliche Dienstleistungen modernisiert, bürokratische Abläufe spürbar automatisiert und die Zusammenarbeit regionaler Akteure nachhaltig stärkt.All-in-one-Tool statt Insel-Lösungen - Ausbildungskompass verknüpft alle Akteure und ProzesseDer von der Jury als "exzellent" prämierte Ausbildungskompass (https://www.presseportal.de/pm/182071/6222732) baut moderne digitale Netzwerke auf, die Regionen gezielt bei der Berufsorientierung und der Sicherung künftiger Fachkräfte unterstützen. Das System bringt Schulen, Unternehmen, Wirtschaftsförderungen sowie Schülerinnen und Schüler auf einer zentralen Plattform zusammen. Dabei vereint das Tool komplexe Aufgaben in einer Plattform: Es analysiert Stärken und Interessen von Jugendlichen, organisiert Bewerbungen und Anforderungsprofile, koordiniert Termine, vereinfacht Absprachen und begleitet den gesamten Prozess der Berufsfindung. Statt einzelner Insellösungen steht hier die vollständige digitale Steuerung der Ausbildungs- und Berufswahl vor Ort im Mittelpunkt. In enger Zusammenarbeit mit kooperierenden Landkreisen entstehen modulare Lösungen, mit denen die Herausforderungen vor Ort zielgerichtet angegangen werden.2,8 Millionen junge Erwachsene ohne Berufsabschluss - "Mission: Hürden abbauen""Mittlerweile nutzen bereits 32 Landkreise den Ausbildungskompass und auch mithilfe der zahlreichen Daten und Erfahrungen aus diesen unterschiedlichen Regionen entwickeln wir unsere Plattform ständig weiter. Die Auszeichnung durch die Jury des Best of Technology Award freut uns sehr und ist eine weitere Bestätigung für unseren eingeschlagenen Weg, mit dem Ausbildungskompass Jugendliche, Unternehmen, Wirtschaftsförderungen und Schulen effektiv und transparent zusammenzubringen. Die Dringlichkeit unserer Mission zeigt sich auch anhand der neuen Daten der Befragung Ausbildungsperspektiven der Bertelsmann Stiftung. Dass fast 2,8 Millionen junge Erwachsene ohne Berufsabschluss bleiben und besonders Jugendliche mit niedrigerem Schulabschluss abgehängt werden, ist alarmierend. Wir müssen Hürden beim Berufseinstieg abbauen, bevor junge Menschen im Übergangssystem stranden", betont Geschäftsführerin Monika Uhl.Über den Ausbildungskompass:Der Ausbildungskompass ist eine Online-Plattform und ein regionales Magazin, das Informationen zu Ausbildungsstellen und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Er hilft Schülern bei der Ausbildungssuche und ermöglicht Unternehmen effektiv zu inserieren. Alle Daten werden nach DSGVO auf deutschen Servern gespeichert. Für sein digitales Gesamtkonzept wurde der Ausbildungskompass 2025 mit dem 2. Platz beim Munich Digital Innovation Award und 2026 mit dem Prädikat "Exzellent" des Best of Technology Award ausgezeichnet.Pressekontakt:Ausbildungskompass Monika Uhl GmbHGrube 2182377 Penzberghttps://www.ausbildungskompass.deE-Mail: service@ausbildungskompass.deOriginal-Content von: Ausbildungskompass, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182071/6346659