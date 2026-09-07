Unterföhring (ots) -Wie pompöös ist das denn? SAT.1 schickt neue Promis ins Paradies und produziert derzeit die fünfte Staffel der erfolgreichen Reality-Show "Promis unter Palmen". Zu sehen ist das Reality-Spektakel im Frühjahr 2027.Diese Promis ziehen in die "Promis unter Palmen"-Villa in Thailand und wollen beweisen, dass sie für Geld wirklich alles machen: Mode-Ikone Harald Glööckler, Reality-Sternchen Ariel ("Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"), Sänger Marc Terenzi, Reality-Legende Elena Miras, die Schauspieler Stephen Dürr und Peer Kusmagk, sowie die Reality-Stars Vanessa Brahimi ("Das große Promi-Büßen"), Umut Tekin ("Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"),Ginger Costello-Wollersheim ("Promi Big Brother"), Chris Broy ("Kampf der Realitystars", "The 50"), Cathy Lugner ("Promi Big Brother") und Jessica Zemer ("Die Realitystar Academy", "Beauty & The Nerd").Welcher Promi ist bereit, für Geld alles zu machen und an seine Grenzen zu gehen? Die unterschiedlichen prominenten Charaktere leben in der "Promis unter Palmen"-Villa unter permanenter Kamerabeobachtung. In den Kapitänsspielen müssen sie ihre Ängste überwinden und beweisen, dass sie für Geld wirklich alles machen. Bei den gemeinsamen Teamspielen müssen die prominenten Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer zusammenhalten und für das Team spielen, doch am Ende kann nur eine Siegerin oder ein Sieger die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.Produziert wird "Promis unter Palmen" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" - im Frühjahr 2027 in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Kevin Körber, Hendrik Hübnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. - 1176email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6346658