Mainz (ots) -2026 wird zum 48. Mal der ZDF-"aspekte"-Literaturpreis für das beste literarische Debüt des Jahres verliehen. Das Finale haben fünf Romane erreicht: Valeria Gordeev "Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle" (S. Fischer), Clara Leinemann "Gelbe Monster" (Suhrkamp), Martin Piekar "Vom Fällen eines Stammbaums"(Rowohlt), Lilli Tollkien "Mit beiden Händen den Himmel stützen"(Aufbau) und David Vajda "Diamanten" (Hanser)Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 8. Oktober 2026, 11.30 Uhr auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt. Die Preisträgerin oder der Preisträger wird in der "aspekte"-Sendung am Freitag, 9. Oktober 2026,vorgestellt: ab 21 Uhr im ZDF-Streaming, ab 23.35 Uhr im ZDF.Mitglieder der aktuellen Jury sind Mara Delius (Die Welt), Christian Dunker (Geistesblüten, Berlin), Daniel Fiedler (ZDF), David Hugendick (DIE ZEIT) und Nicola Steiner (Literaturhaus Zürich).Das ZDF vergibt den "aspekte"-Literaturpreis seit 1979 für das beste deutschsprachige Prosa-Debüt. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Preis war in der Vergangenheit fast immer Start einer großen literarischen Karriere. Mit ihm wurden Autoren und Autorinnen wie Ozan Zakariya Keskinkiliç, Charlotte Gneuß, und Philipp Winkler ausgezeichnet, ebenso Katja Petrowskaja, Ingo Schulze, Zoë Jenny, Hanns-Josef Ortheil sowie die spätere Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe und die spätere Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de und Tripkovic.M@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung "aspekte" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/aspekte) (nach Login), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6346656