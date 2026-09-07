Die Investition stärkt die Fähigkeit von Flow Technology, Pharma- und Biotechnologiehersteller bei der Ausweitung ihrer Produktion und der Bewältigung immer komplexerer Fertigungsanforderungen zu unterstützen

CHARLEVILLE, IRLAND / ACCESS Newswire / 7. September 2026 / Flow Technology, ein Anbieter von maßgeschneiderten Prozesssystemen und Skid-Integrationslösungen für die globale Life-Sciences-Branche, gab eine Partnerschaft mit BW Forsyth Partners bekannt, die die weitere Expansion des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und Europa unterstützen und seine Fähigkeit stärken wird, den sich wandelnden Anforderungen globaler Pharma- und Biotechnologiehersteller gerecht zu werden.

Die Partnerschaft kommt zu einer Zeit, in der Pharma- und Biotechnologieunternehmen massiv in Produktionskapazitäten, fortschrittliche Fertigungstechnologien und inländische Lieferketten investieren. Dank der Expertise von Flow Technology in den Bereichen Downstream-Reinigung, Filtration und Chromatographiesysteme ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um die immer anspruchsvollere Prozessinfrastruktur zu unterstützen, die für die Herstellung von Therapien der nächsten Generation erforderlich ist.

Flow Technology hat kürzlich zwei große US-Projekte für zwei weltweit führende biopharmazeutische Hersteller an Land gezogen, die in ihre Expansion in den USA investieren. Dies spiegelt die wachsende Nachfrage nach spezialisiertem Know-how im Bereich Prozesssysteme wider, da globale Life-Sciences-Hersteller in inländische Produktionskapazitäten und fortschrittliche Fertigungskapazitäten investieren.

"Seit mehr als vier Jahrzehnten ist Flow Technology ein vertrauenswürdiger Engineering-Partner für biopharmazeutische Hersteller und unterstützt diese dabei, komplexe Projekte sicher, effizient und in großem Maßstab umzusetzen", sagte Brian Holthouse, Partner bei BW Forsyth Partners. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team in Charleville, um die notwendige Unterstützung zu leisten, damit das Unternehmen seine Kapazitäten ausbauen, seine Präsenz in den USA stärken und weiterhin außergewöhnliche Ergebnisse für seine Kunden erzielen kann."

"Die biopharmazeutische Industrie steht vor einer Phase bedeutender Investitionen und Innovationen, und unsere Kunden benötigen Partner, die ihnen helfen, zuversichtlich zu skalieren", sagte Kevin Whooley, Managing Director von Flow Technology. "Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, weiter in unsere Mitarbeiter zu investieren, unsere Kompetenzen auszubauen, unsere Reichweite zu vergrößern und weiterhin die technischen Lösungen zu liefern, auf die sich unsere Kunden verlassen, um ihre Produktionsziele zu erreichen."

"Wir haben in Forsyth einen Partner gefunden, der unsere Kultur und unser Engagement für unsere Mitarbeiter teilt und gleichzeitig auf unserem Streben nach Engineering-Exzellenz und den Kunden aufbaut, die wir seit Jahrzehnten betreuen. Dies ist ein stolzer Moment für Flow Technology, und wir freuen uns auf diese nächste Phase", sagte Tim Murphy, Inhaber von Flow Technology.

Flow Technology wird unter seinem bestehenden Führungsteam weitergeführt und gleichzeitig die Ressourcen von BW Forsyth nutzen, um das zukünftige Wachstum zu unterstützen. Die Partnerschaft eröffnet zudem Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Machine Solutions, Inc., einem bestehenden Forsyth-Unternehmen und Hersteller von Präzisionsfertigungs- und Automatisierungsanlagen für die Medizin- und Life-Sciences-Branche, wodurch sich komplementäres technisches und fertigungstechnisches Know-how vereint.

Gemeinsam sind die Unternehmen gut aufgestellt, um Hersteller aus der Pharma- und Biotechnologiebranche bei der Bewältigung hochpräziser Produktionsanforderungen zu unterstützen und gleichzeitig den Zugang zu dem Engineering-Know-how und der Prozessinfrastruktur zu erweitern, die für die Herstellung von Therapien der nächsten Generation entscheidend sind.

https://pr.report/py47 fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Corporate-Finance-Berater auf Verkäuferseite. Wallace Corporate Counsel war als Rechtsberater auf Verkäuferseite tätig, während weitere Unterstützung bei der Transaktion von Frame International, KTA und Forvis Mazars geleistet wurde.

https://pr.report/py4b fungierte als Berater auf Käuferseite. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über Flow Technology

Flow Technology wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cork, Irland. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Prozesssysteme, Skid-Integration sowie damit verbundene Vertriebs- und Wartungsdienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Biopharmazie, Lebensmittel, Getränke, Milchprodukte und Spirituosenherstellung an. Das Unternehmen ist auf die Konzeption, Fertigung, Installation und Betreuung technisch anspruchsvoller Systeme spezialisiert, die in komplexen und regulierten Produktionsumgebungen zum Einsatz kommen. Weitere Informationen finden Sie unter flowtechnology.com.

Über BW Forsyth Partners

BW Forsyth Partners ist eine in St. Louis ansässige Investmentgesellschaft, deren Schwerpunkt auf dem Aufbau erfolgreicher Unternehmen durch Menschen liegt. Das Unternehmen arbeitet mit Gründer- und Familienunternehmen zusammen und bietet langfristige Investitionen sowie operative Unterstützung, um nachhaltigen Wert zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter bwforsyth.com.

Medienkontakt

Jennifer Fishering

BW Forsyth Partners

(314) 917-5260 | Mobil

jennifer.fishering@bwforsyth.com

QUELLE: BW Forsyth Partners

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