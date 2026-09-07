Köln (ots) -Die Baumarktkette toom startet die Vermarktung ihres Retail-Media-Angebots und setzt dabei auf die Expertise von REWE Group Retail Media Connect (RMC). Nach der erfolgreichen Etablierung von Retail Media bei REWE, PENNY und ZooRoyal erweitert die REWE Group ihr Angebot nun gezielt um den wachstumsstarken DIY-Bereich. Werbetreibende können ab sofort auf ein neu aufgebautes Omnichannel-Portfolio zugreifen - von digitalen Werbeformaten im Onlineshop bis hin zu Instore-Screens.Mit rund 300 Märkten in Deutschland und einer Verkaufsfläche von mehr als zwei Millionen Quadratmetern verfügt toom über eine starke stationäre Präsenz sowie eine relevante Reichweite entlang der gesamten Customer Journey - sowohl online als auch im Markt.Retail Media als Wachstumstreiber im DIY-SegmentMit dem Ausbau von Retail Media entwickelt toom seine Marketing- und Datenkompetenzen konsequent weiter und schafft neue Möglichkeiten, Werbetreibende und Kund:innen noch gezielter zusammenzubringen. Im Fokus steht dabei eine relevante, kontextuelle Ansprache entlang projektbasierter Kaufprozesse.Der DIY-Markt bietet hierfür besonders attraktive Voraussetzungen: Kaufentscheidungen sind häufig projektbasiert, gehen mit intensiver Recherche einher und erfolgen über längere Zeiträume. Gleichzeitig ist der Warenkorb überdurchschnittlich hoch. "Mit Retail Media erschließen wir für toom ein zusätzliches Wachstumsfeld und schaffen gleichzeitig einen echten Mehrwert für unsere Industriepartner. Besonders wertvoll ist dabei die enge Zusammenarbeit innerhalb der REWE Group. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen, Technologien und Vermarktungsexpertise können wir unseren Werbepartnern attraktive Reichweiten und zielgerichtete Werbemöglichkeiten bieten. Gleichzeitig profitieren unsere Kundinnen und Kunden von relevanteren Angeboten und Inspirationen entlang ihrer Projekte. So stärken wir unsere Position im DIY-Markt und nutzen die Synergien der REWE Group, um unsere Kundinnen und Kunden noch besser zu erreichen und zu begleiten", so Jochen Vogel, CEO toom.Aufbau eines integrierten Retail-Media-PortfoliosVor diesem Hintergrund hat toom ein umfassendes Retail-Media-Portfolio entwickelt, das Onsite-, Offsite- und Instore-Kanäle miteinander verzahnt und Werbepartner entlang der gesamten Customer Journey adressiert.Zum Start stehen insbesondere digitale Werbeformate im Fokus, darunter Sponsored Product Ads (SPAs) und Display-Formate im Onlineshop, Newsletter- und Social-Media-Integrationen sowie digitale Werbeflächen auf toom.de und in der toom App. Hier sind vor allem die Nutzer:innen des toom-eigenen Loyalty-Programms (Vorteilskarte) gezielt erreichbar. Ebenso startet der Ausbau digitaler Screens in den Märkten sukzessive und bildet die Grundlage für ein flächendeckendes Instore-Media-Netzwerk."Mit toom erweitern wir unser Retail-Media-Ökosystem gezielt um den DIY-Bereich und integrieren das Angebot nahtlos in unser bestehendes Retail Media Connect Portfolio. Gleichzeitig bringen wir unsere langjährige Erfahrung und Vermarktungsexpertise direkt ein, um das Retail-Media-Angebot bei toom zielgerichtet zu skalieren. Unsere Partner profitieren von zusätzlichen Reichweiten in einem besonders kaufnahen Umfeld sowie von den Synergien innerhalb der REWE Group. Wir schaffen so neue Möglichkeiten, Marken entlang komplexer Projekt-Journeys - von der Inspiration bis zum Kauf - wirksam zu begleiten und messbare Ergebnisse zu erzielen", erklärt Christian Raveaux, Director REWE Group Retail Media Connect.Starker Fokus auf digitale Screens am Point of SaleEin zentraler Bestandteil der Retail-Media-Strategie ist der Ausbau digitaler Screens in den Märkten. Diese ermöglichen eine aufmerksamkeitsstarke Markeninszenierung direkt am Point of Sale - genau dort, wo Kaufentscheidungen fallen.Mit dem umfangreichen Rollout digitaler Signage-Lösungen schafft toom zusätzliche, hochwirksame Werbeflächen im stationären Umfeld und bietet Marken die Möglichkeit, Kund:innen unmittelbar im Kaufkontext zu erreichen."Mit dem Aufbau unseres Retail-Media-Geschäfts erschließen wir neue Wachstumsfelder über unser klassisches Handelsgeschäft hinaus. Gleichzeitig stärken wir unsere Position als moderner, datengetriebener Omnichannel-Anbieter im DIY-Markt", ergänzt Elisabeth Jansen, Head of Marketing Strategy & Media. Die Vermarktung erfolgt über REWE Group Retail Media Connect (RMC), das bereits erfolgreich die Retail-Media-Aktivitäten der REWE Group steuert. RMC übernimmt die Kampagnenplanung und -umsetzung in enger Zusammenarbeit mit Industriepartnern und Mediaagenturen. Werbepartner profitieren dadurch von einem erweiterten Portfolio sowie von gruppenweiten Synergien in Daten, Technologie und Infrastruktur.Mehr Informationen zu toom finden Sie unter www.toom.de.Über toom: Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96,5 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Über REWE Group Retail Media Connect: REWE Group Retail Media Connect (RMC) ist die zentrale Retail Media Einheit der REWE Group und betreut die Business Einheiten REWE, PENNY und ZooRoyal. RMC arbeitet mit rund 400 Industriepartnern und Mediaagenturen zusammen und bietet datenbasierte Full-Funnel-Kampagnen - von Awareness bis Abverkauf. Grundlage ist unsere hochwertige First-Party-Data-Basis. Das Portfolio umfasst Instore-Werbeflächen in REWE-, PENNY- und ZooRoyal Märkten sowie Aktivierungen auf den Social-Media-Kanälen von REWE. Mehr Informationen unter: www.rewe-group-retailmedia.de .Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/6346670