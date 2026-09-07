Linz (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen drei Monaten lag die ungarische Inflation deutlich unter 2% und erreichte im Juli mit 1,2% den niedrigsten Wert seit fast einem Jahrzehnt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Vor diesem Hintergrund werde eine Anpassung des Inflationsziels der Zentralbank (MNB) von 3,00% auf 2,50% diskutiert, was dazu führen könnte, dass die MNB ihren Zinssenkungspfad vorzeitig beende und den Leitzins in der Sitzung am 22. September bei 5,50% belasse. Angesichts der weiterhin hohen Unsicherheit durch den Iran/Krieg, der Lage in der Ukraine und der hohen Abhängigkeit von Energieimporten dürfte die MNB dennoch äußerst vorsichtig und datenorientiert vorgehen. Zudem seien Preis bzw. Margenbeschränkungen in Branchen wie dem Banken und Telekommunikationssektor ausgelaufen, während die Sommerdürre die Teuerung bei Lebensmitteln anheizen könnte. Nachdem der Markt weitere Zinssenkungen wieder stärker ausgepreist habe, habe der Forint (HUF) kräftig dazugewonnen und notiere gegenüber dem Euro erneut knapp unter 363,00. (07.09.2026/alc/a/a) ...

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