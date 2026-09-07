Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Vorwoche war zunächst dominiert von steigenden Energiepreisen infolge einer weiterhin ungeklärten Situation am Persischen Golf und gegenseitigen Angriffen, so die Analysten der Helaba.Dies habe zu einer zunehmenden Zinserhöhungserwartung vor allem in den USA geführt. Eher "dovish" wahrgenommene Kommentare von FOMC-Mitgliedern hätten diese im Vorfeld des Arbeitsmarktberichtes aber wieder gedämpft, ungeachtet robuster Konjunkturindikatoren. Mit dem ansehnlichen Stellenplus im August hätten die Zinserwartungen dann aber wieder neue Nahrung bekommen. Die schwankenden Zinserwartungen hätten Einfluss auf die Rentenmärkte gehabt, die anfänglich unter Abgabedruck gestanden hätten, sich ab Mitte der Woche aber wieder stabilisiert hätten. Nach einer Serie von schwächeren Tagen habe sich auch der Aktienmarkt zum Ende der Woche solide präsentieren können. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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