Berlin (ots) -Zum Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands: "Die Branche der TÜV-Organisationen steht für Weltoffenheit und internationale Zusammenarbeit. Wir brauchen Fachkräfte aus dem In- und Ausland und profitieren von einem geeinten Europa. Als TÜV-Unternehmen begleiten wir seit jeher den technologischen Fortschritt auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und gesicherten Fakten. Dieses Prinzip muss angesichts des Wahlerfolgs der AfD auch für die Politik gelten. Eine moderne Umwelt- und Klimapolitik, die Antriebswende, erneuerbare Energien und digitale Technologien sind die Zukunft Deutschlands und Sachsen-Anhalts."Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6346688