Stuttgart (ots) -Die besten Ideen entstehen oft genau dann, wenn wir gerade nicht bewusst nach ihnen suchen: ein neuer Einfall unter der Dusche, der passende Einstieg für die Präsentation auf dem Weg zur Arbeit oder die Lösung für ein Problem beim Kaffee. Gute Gedanken halten sich selten an Arbeitszeiten. Und noch seltener daran, ob gerade ein Laptop in Reichweite ist.Das Problem ist, dass so schnell, wie manche Ideen auftauchen, sie auch wieder verschwinden. Umso hilfreicher ist es deshalb, Gedanken direkt festzuhalten, bevor aus einem guten Einfall nur noch eine vage Erinnerung bleibt.Zwischen Meetings, Nachrichten und vollen ToDo-Listen schießen uns jeden Tag unzählige Gedanken durch den Kopf. Manche müssen nur kurz notiert werden, andere brauchen Platz, um sich zu entfalten. Während die einen am besten mit Listen und klaren Strukturen arbeiten, denken andere in Skizzen, Stichwörtern oder frei über eine leere Seite hinweg. Entscheidend ist deshalb weniger die Art, wie wir Notizen machen, sondern dass wir ein System finden, das zu unserer eigenen Art zu denken passt.Für spontane Ideen: Erst festhalten, später sortierenDabei muss aus einer spontanen Idee noch kein ausgearbeiteter Plan werden. Oft reichen ein Stichwort, eine schnelle Skizze oder zwei Sätze, um später wieder daran anzuknüpfen. Gerade für kreative Denker kann so mit der Zeit ein persönliches Ideenarchiv entstehen: Erst sammeln, dann weiterdenken.Dabei muss nicht jede Idee sofort ausgearbeitet werden. Wer seine Einfälle zunächst sammelt und sie beispielsweise einmal pro Woche durchgeht, entdeckt manchmal Verbindungen zwischen Gedanken, die im ersten Moment gar nichts miteinander zu tun hatten.Für volle Köpfe: Raus aus dem Kopf, rauf aufs PapierManchmal fehlt es nicht an Ideen, sondern an ausreichend Platz im Kopf. Das nächste Meeting vorbereiten, eine Rückfrage stellen und nebenbei schon an das Projekt für nächste Woche denken. Wer versucht, all das gleichzeitig im Kopf zu behalten, trägt eine permanente ToDo-Liste mit sich herum.Hier kann ein kleiner "Brain Dump" helfen: Alles, was gerade im Kopf herumschwirrt, zunächst ungefiltert aufschreiben. Erst danach wird sortiert: Was ist heute wichtig? Was kann warten? Was gehört zu einem größeren Projekt und was kann vielleicht sogar ganz von der Liste verschwinden? So wird aus Gedankenchaos wieder eine überschaubare Struktur.Für große Pläne: Gedanken dürfen wachsenAndere Gedanken benötigen mehr als eine schnelle Notiz. Ein neues Projekt, die Vorbereitung einer Präsentation oder ein persönliches Ziel entwickeln sich häufig erst, wenn einzelne Ideen sichtbar werden und miteinander in Verbindung gebracht werden.Hier darf es auch mal unordentlich werden: Pfeile ziehen, Stichworte ergänzen, etwas durchstreichen, Seiten zurückblättern oder aus einer ersten Skizze eine ganze Mindmap entwickeln. Gerade dieses freie Weiterdenken macht Papier zu mehr als nur einem Speicher für fertige Gedanken. Es wird zur Fläche, auf der sie überhaupt erst Form annehmen können.Ein Gedanke, viele Möglichkeiten, ihn festzuhaltenDie LEITZ Notizbücher mit robustem Hardcover sind für Gedanken gemacht, die nicht nur am Schreibtisch entstehen. Sie lassen sich zum Meeting, in den Zug oder ins Café mitnehmen und sind in verschiedenen Formaten, Farben und Designs erhältlich.Wer dagegen viel schreibt, skizziert oder seine Gedanken immer wieder neu ordnet, findet in den LEITZ Collegeblöcken mehr Flexibilität. Dank der 360°-Spiralbindung lassen sie sich vollständig umschlagen oder flach geöffnet nutzen. Das ist praktisch für ausführliche Mitschriften, Mindmaps oder schnelle Notizen.Ob zum strukturierten Planen, für eine Ideensammlung oder für spontane Geistesblitze: Entscheidend ist, dass gute Gedanken den passenden Platz bekommen.Feel Good mit LEITZ - für weniger Gedankenchaos im Kopf und mehr Raum für die nächste gute Idee.________________Über LEITZ ACCO BrandsDie LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG gehört seit 2017 zur ACCO Brands Corporation mit Sitz in Lake Zurich, Illinois (USA). Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Hersteller von Marken-Konsumgütern, die alltägliche Herausforderungen erleichtern und Menschen dabei unterstützen, sich bei der Arbeit, beim Lernen und beim Spielen gut und inspiriert zu fühlen. Weltweit beschäftigt das an der NYSE notierte $1,6 Mrd. Unternehmen 4.700 Mitarbeitende. Es hat eine lange Tradition darin, innovative Lösungen für den modernen Arbeitsalltag und darüber hinaus zu entwickeln und das moderne Arbeiten zu vereinfachen und zu organisieren. Die Gruppe besitzt ein starkes Portfolio von mehr als 20 internationalen und regionalen Marken. Zu den bekanntesten Marken gehören LEITZ, KENSINGTON, FRANKEN, RAPID, EPOS, PowerA, ESSELTE, REXEL, GBC, und nobo. Die Produkte werden in mehr als 100 Ländern weltweit verkauft.Pressekontakt:Unternehmenskontakt:LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KGWendela FreieslebenSiemensstraße 64, 70469 StuttgartTel.: 0711 810 3298E-Mail: wendela.freiesleben@acco.comAgenturkontakt:PUNKT PR GmbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 44, 22765 HamburgTel.: 040 853760-0E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.deOriginal-Content von: LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133816/6346694