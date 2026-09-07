Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute die Beförderung von Katharina Rütz zur Head of Executive Professional Lines in Deutschland bekannt.

"Kathi hat maßgeblich zum Wachstum unseres Geschäftsbereichs 'Executive Professional Lines' in Deutschland beigetragen", erklärte Andreas Krause, Head of DACH bei BHSI. "Dank ihrer Führungsqualitäten, ihrer fachlichen Kompetenz und ihres Engagements für Kunden und Makler ist sie bestens geeignet, unser Team weiter voranzubringen."

Katharina Rütz ist seit 2021 bei BHSI und verfügt über mehr als 17 [KR1.1]Jahre Erfahrung auf dem deutschen Versicherungsmarkt. Zuvor war sie Leiterin des Bereichs "Commercial Lines und Financial Institution" sowie Senior Underwriter für Commercial Lines in Deutschland. Sie wird weiterhin von Köln aus tätig sein und mit Dr. Carsten Keune, Head of Executive Professional Lines, DACH[KR2.1], BHSI, zusammenarbeiten. Sie ist unter katharina.ruetz@bhspecialty.com erreichbar.

In Deutschland bietet BHSI Lösungen im Bereich "Executive Professional Lines" an, darunter Vermögensschadenhaftpfichversicherung für Unternehmensleiter, Versicherungen für Finanzinstitute, Versicherungen für Finanzmarkttransaktionen sowie Cyber und PI Versicherungslösungen für nationale und multinationale Unternehmen.

In Europa firmiert Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) unter Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) und Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). BHEI ist ein in Irland ansässiges Unternehmen mit der Registrierungsnummer 636883 und dem eingetragenen Firmensitz in 2nd Floor, 7 Grand Canal Street Lower, Dublin D02 KW81. Die Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) ist eine in England und Wales eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der Registernummer 3230337 und Sitz in 4th Floor, The St Botolph Building, 138 Houndsditch, London EC3A 7AW, Vereinigtes Königreich. BHEI und BHIIL sind Tochtergesellschaften der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), einer in Nebraska, USA, ansässigen Gesellschaft, die Versicherungen in den Bereichen gewerbliches Sach- und Haftpflichtrecht, Berufshaftpflicht für medizinisches Fachpersonal, Führungskräfte- und Berufshaftpflicht, Transaktionshaftpflicht, Bürgschaften, Seetransport, Reise, Versicherungsprogramme, Unfall- und Krankenversicherung, Stop-Loss-Versicherung für Arbeitgeber, Wohngebäudeversicherung sowie multinationale Versicherungen anbietet. BHSIC, BHIIL und BHEI sind Tochtergesellschaften von Berkshire Hathaways National Indemnity Group of Insurance Companies, deren Finanzkraft von AM Best mit A++ und von Standard Poor's mit AA+ bewertet wird. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcelona, Brisbane, Brüssel, Calgary, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Lyon, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, Mailand, München, Paris, Perth, Singapur, Stockholm, Sydney, Toronto und Zürich.

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