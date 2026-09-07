DJ WAHL-BLOG/Handelsverband warnt vor Politik der Abschottung

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Einschätzungen rund um die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt:

Handelsverband warnt vor Politik der Abschottung

Der Handelsverband HDE hat vor politischen Extremen und einer Politik der Abschottung gewarnt. "Die wirtschaftliche Lage ist insgesamt und im Einzelhandel nicht gut. Wer jetzt aber glaubt, dass sich das im nationalen Alleingang am besten lösen ließe, der liegt falsch", heißt es in einer Stellungnahme von HDE-Präsident Alexander von Preen. Es gehe um mehr internationalen Austausch und um eine konsequentere Nutzung des EU-Binnenmarktes. "Nationale Abschottung ist eine Sackgasse", so Von Preen. Die Wahlen in Sachsen-Anhalt seien auch international mit großer Aufmerksamkeit verfolgt worden. "Ich befürchte hohen Schaden für den Standort Deutschland, wenn potentielle Fachkräfte aus dem Ausland nun davor zurückschrecken, zu uns zu kommen", warnt er.

Scope: Wahlergebnis zunächst ohne Auswirkung auf Landes-AAA-Rating

Auf das AAA-Rating von Sachsen-Anhalt hat das Wahlergebnis laut Ratingagentur Scope keine unmittelbaren Auswirkungen. Es werde zu beobachten sein, ob die künftige Politik Auswirkungen auf Haushaltsentwicklung und Verschuldungsspielraum, Wirtschaft und Investitionsumfeld sowie Governance und institutionelle Stabilität haben wird, so Analyst Jakob Suwalski. Die Wahrscheinlichkeit grundlegender institutioneller Änderungen sei aber begrenzt. Es bestünden enge Grenzen für den Handlungsspielraum einer Landesregierung. Darüber hinaus werde die Bonität Sachsen-Anhalts wesentlich durch den sehr starken deutschen institutionellen Rahmen gestützt.

VDMA: Wahlausgang "alarmierend" - Signal für Reformen

Der VDMA hat das Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als "alarmierend" bezeichnet und sieht darin ein "klares Signal für Reformen in der Bundespolitik". "Die Menschen und Unternehmen im Land brauchen einen klaren wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Kurs, der die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in einem starken Europa an erste Stelle setzt", sagten VDMA-Präsident Bertram Kawlath und Vizepräsident Alexander Jakschik. Entscheidend sei, dass es konkrete Verbesserungen gebe, die Unternehmen und Beschäftigte tatsächlich spürten.

Franklin Templeton: AfD-Sieg kein Kapitalmarktereignis

Der Sieg der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt stellt aus Sicht von Martin Lück, Chef-Kapitalmarktstratege von Franklin Templeton, ein bedeutendes politisches Signal, aber noch kein unmittelbares Kapitalmarktereignis dar. "Aus Investorensicht würde es dann problematisch, wenn Zweifel an der europäischen Einbindung, der fiskalischen Verlässlichkeit, der Offenheit für internationale Fachkräfte oder der Kontinuität der Energie- und Industriepolitik entstünden", schreibt er in einem Kommentar. Gerade Sachsen-Anhalt, das auf neue Investitionen und qualifizierte Beschäftigte angewiesen sei, könne sich solche Zweifel nur schwer leisten.

Berenberg: Koalition dürfte Reformkurs fortsetzen

Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding nimmt an, dass die Berliner Regierungskoalition trotz der schweren CDU-Niederlage in Sachsen-Anhalt ihre Arbeit mit Friedrich Merz als Kanzler fortsetzen wird. "Zwar dürfte die CDU/CSU-SPD-Koalition die geplanten wachstumsfördernden Reformen in Randbereichen voraussichtlich etwas abschwächen, aber ich gehe weiterhin davon aus, dass sie den Großteil dieser Änderungen im Herbst verabschieden wird", schriebt er in einem Kommentar. Die geplanten Erhöhungen der Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben dürften davon ebenfalls unberührt bleiben. "Die Debatte um Merz, seine Koalition und die Reformen könnte sich nach den beiden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern (MV) und im Stadtstaat Berlin am 20. September jedoch weiter aufheizen."

Siegmund dankt Musk für Unterstützung

AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat sich bei dem Tech-Unternehmer Elon Musk für dessen Unterstützung bedankt und für Investitionen in Sachsen-Anhalt geworben. "Wenn wir hier Verantwortung übernehmen, würde ich die Gelegenheit zu einer starken und konstruktiven Zusammenarbeit sehr begrüßen. Deutschland wäre dann wieder ein Standort, in den es sich zu investieren lohnt", schrieb Siegmund auf X. und schloss: "Beste Grüße aus Sachsen-Anhalt!". Zuvor hatte Musk der AfD zu ihrem Sieg bei den Landtagswahlen gratuliert.

BDI: Politische Mitte muss Handlungsfähigkeit beweisen

Die Hauptgeschäftsführerin des Industrieverbands BDI hat die Bundesregierung nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zu mehr Reformeifer aufgerufen und die Wirtschaftspolitik radikaler Parteien kritisiert. "Die Antwort auf dieses Landtagswahlergebnis darf kein politischer Stillstand im Bund sein", sagte Tanja Gönner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Gerade jetzt komme es darauf an, dass die Bundesregierung eine Reformagenda für mehr Investitionen, Innovationen und Wachstum entschlossen umsetze und ausbaue. "Die Rezepte radikaler Parteien sind dafür untauglich", sagte sie. "Deshalb muss die politische Mitte jetzt zeigen, dass sie handlungsfähig ist", forderte die BDI-Hauptgeschäftsführerin. Nötig sei eine auf Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum ausgerichtete Politik - auf Landesebene wie im Bund, sagte Gönner. Von diesem Ziel dürfe ein Landtagswahlergebnis nicht ablenken.

AfD verpasst absolute Mehrheit - BSW im Landtag

Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar gewonnen. Sie kommt laut vorläufigem Endergebnis auf 43,8 Prozent der Stimmen. Die CDU büßt mehr als die Hälfte der Stimmen ein und kommt auf 17,2 Prozent. Die Linke erreicht 8,6 Prozent, die SPD 9,3 Prozent und die Grünen 8,9 Prozent. Das BSW schafft mit 5,3 Prozent den Sprung in den Landtag. Die FDP wird mit 2,6 Prozent nicht mehr im Landtag vertreten sein.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2026 04:36 ET (08:36 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.