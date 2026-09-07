Der deutliche Wahlsieg der AfD in Sachsen Anhalt könnte langfristig politische Risiken für die deutschen Verteidigungsausgaben erhöhen, hat aus unserer Sicht jedoch keine kurz oder mittelfristigen Auswirkungen auf Rheinmetall. Die Verteidigungsbeschaffung bleibt Bundessache und die AfD verfügt derzeit weder über die Bundesregierung noch über den Bundesrat über relevanten Einfluss. Langfristig könnten jedoch ihre ablehnende Haltung gegenüber Ukraine Hilfen, den Sanktionen gegen Russland sowie schuldenfinanzierten Verteidigungsausgaben zu einem restriktiveren Ausgabenpfad führen, falls ihr Einfluss auf Bundesebene zunimmt. Die AfD liegt bundesweit derzeit bei ~28%, die nächste Bundestagswahl findet 2029 statt. Vorerst sehen wir das Wahlergebnis daher eher als politisches Rauschen und nicht als Risiko für den Auftragseingang. Die Gespräche in Kiew unterstreichen weiterhin den Bedarf an Luftverteidigung, während die Aussagen Lawrows unsere Einschätzung zur deutschen Wiederaufrüstung nicht verändern. Wichtigster kurzfristiger Kurstreiber bleibt Arminius, zu dem wir Ende des Monats weitere Details erwarten. Kursziel unverändert bei EUR 1.050. HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag
© 2026 mwb research