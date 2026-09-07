Nachdem sich die Mercedes-Benz-Aktie über die Sommermonate hinweg bei über 40 € stabilisiert hat, kämpft sie inzwischen mit ihrem 3-Monatshoch bei 49 €. Steigt der Stern aus Schwaben nun langsam wieder in den Himmel oder hat er seine Leuchtkraft endgültig verloren? Zwei tolle Nachrichten Bevor ich eine Antwort auf die eingangs gestellt Frage geben will, möchte ich noch kurz auf alle relevanten Entwicklungen bei Mercedes-Benz eingehen. Das vergangene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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