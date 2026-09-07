Die Plug Power-Aktie ist an der in meiner Analyse vom Mai herausgearbeiteten Widerstandszone gnadenlos gescheitert. Damals hatte der Titel den Bereich um 4,33 US$ erreicht, anschließend folgte ein Absturz bis auf zeitweise 1,86 US$. Mit aktuell 2,17 US$ rückt nun allerdings eine charttechnisch interessante Konstellation in den Fokus. Aus der früheren Unterstützung bei 2,46 US$ ist zwar ein Widerstand geworden, doch darunter formiert sich eine mögliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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