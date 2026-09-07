Bei SanDisk ging es am Freitag richtig zur Sache. Die Aktie sprang um knapp +12% auf 1.740 US$ und war damit der stärkste Wert im S&P 500. Auch im Nasdaq-100 führte SanDisk die Gewinner an, während der Gesamtmarkt gleichzeitig leicht nachgab. Rückenwind kam vom gesamten Speicher-Sektor. SanDisk läuft direkt auf den nächsten Widerstand zu Charttechnisch kommt der Anstieg allerdings zu einem Punkt, an dem es erstmal schwieriger werden könnte. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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