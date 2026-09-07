Die DroneShield-Aktie hat seit ihrem Allzeithoch rund -76% verloren. Nach dem massiven Abverkauf konnte der Kurs in den vergangenen zwei Handelstagen jedoch knapp +10% zulegen. Damit mehren sich erste Anzeichen einer möglichen Stabilisierung. Doch ist das bereits der Beginn einer nachhaltigen Trendwende - oder nur eine kurze Gegenbewegung? Chartanalyse zur DroneShield-Aktie Die DroneShield-Aktie ist erneut in den strukturellen Supportbereich eingetaucht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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