Die Renaissance der Kernenergie gewinnt weltweit an Dynamik. Steigender Strombedarf, der Ausbau energieintensiver KI-Rechenzentren und das Streben nach größerer energiepolitischer Unabhängigkeit rücken die Technologie zunehmend in den Fokus von Politik und Wirtschaft. Für Anleger könnten insbesondere Cameco und BWX Technologies interessante Profiteure dieses langfristigen Trends sein. Echte Top-Rendite: Als Mitglied bei sharedealsPlus profitierst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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