EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 - 18. Zwischenmeldung

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



07.09.2026 / 11:09 CET/CEST

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Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 -

18. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt. Mit Bekanntmachung vom 20. August 2026 teilte die Beiersdorf Aktiengesellschaft mit, dass diese 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 erweitert wurde.

In der Zeit vom 31. August 2026 bis zum 4. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 317.916 Aktien erworben.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl der Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 31.08.2026 21.899 79,6432 XETA 31.08.2026 8.003 79,8031 TQEX 31.08.2026 21.259 79,7137 CEUX 31.08.2026 10.239 79,8434 AQEU 01.09.2026 28.130 78,7948 XETA 01.09.2026 6.112 78,7904 TQEX 01.09.2026 14.001 78,8226 CEUX 01.09.2026 10.273 78,8471 AQEU 02.09.2026 33.025 77,0306 XETA 02.09.2026 6.021 77,0066 TQEX 02.09.2026 18.262 77,0284 CEUX 02.09.2026 8.592 77,1031 AQEU 03.09.2026 37.811 77,0932 XETA 03.09.2026 5.550 77,1264 TQEX 03.09.2026 15.544 77,0628 CEUX 03.09.2026 6.695 77,0466 AQEU 04.09.2026 34.282 76,0324 XETA 04.09.2026 6.380 75,9945 TQEX 04.09.2026 18.154 76,0274 CEUX 04.09.2026 7.684 76,0494 AQEU

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschließlich 4. September 2026 erworben wurden, beträgt 1.485.967 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.