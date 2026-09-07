München (ots) -Am 19. September startet MET LIVE IM KINO mit einer GEBURTSTAGSGALA, moderiert von Starsopranistin Renée Fleming, fulminant in eine neue Saison.Am 30. Dezember 2006 revolutionierte die Metropolitan Opera die Welt der darstellenden Künste, als sie eine Samstagsmatinee von Mozarts Die Zauberflöte live in Kinos in acht Ländern weltweit übertrug. Die Live-Übertragungen von Opernaufführungen ins Kino wurden sofort ein großer Erfolg; die Zahl der Länder, in denen das Programm angeboten wurde, wuchs von Spielzeit zu Spielzeit exponentiell. In der kommenden Saison feiert die preisgekrönte Reihe MET LIVE IM KINO ihr 20-jähriges Jubiläum mit einer GEBURTSTAGSGALA.Präsentiert werden unvergessliche Highlights, zusammengestellt aus nahezu 200 Übertragungen. Zu erleben sind Opernstars wie Lise Davidsen, Asmik Grigorian, Joyce DiDonato, Elina Garanca, Nadine Sierra, Roberto Alagna, Piotr Beczala, Jonas Kaufmann, Peter Mattei und natürlich Renée Fleming selbst sowie weitere herausragende Künstlerinnen und Künstler.Auch Jahre nachdem die Reihe zu einem kulturellen Wendepunkt geworden ist, bleibt MET LIVE IM KINO ein künstlerisches Angebot in einer Klasse für sich, das sich beim Publikum großer Beliebtheit erfreut.Einen Trailer zur GEBURTSTAGSGALA finden Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=mkzSUGrVnl8).Die Met-Saison 2026/2027 wird live auf über 200 Leinwände in Deutschland und Österreich übertragen. Der Kartenvorverkauf für alle Vorstellungen läuft. Die Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Informationen finden Sie unter www.metimkino.de.Die Termine der MET LIVE IM KINO-Saison 2026/2027:- 03. Oktober Mozart COSÌ FAN TUTTE (Federica Lombardi, Samantha Hankey)- 17. Oktober Verdi MACBETH (Lise Davidsen, Quinn Kelsey, Freddie De Tommaso)- 05. Dezember Saint-Saëns SAMSON ET DALILA (Aigul Akhmetshina, Clay Hilley)- 23. Januar Puccini LA FANCIULLA DEL WEST (Vida Mikneviciute, SeokJong Baek)- 03. April Massenet MANON (Nadine Sierra, Matthew Polenzani)- 24. April Verdi OTELLO (Ailyn Pérez, Brian Jagde, Artur Rucinski)- 05. Juni Wagner PARSIFAL (Elina Garanca, Piotr Beczala, Peter Mattei)Pressematerial finden Sie hier (https://leonine.box.com/s/gdj2186zg76lkfkzquk71isv04w1nool).Pressekontakt:Bei Rückfragen und falls Sie Interesse an Interviews mit Künstler*innen oder an einer Verlosung von Karten für eine der Liveübertragungen haben, wenden Sie sich bitte an:Katja Raths, Head of Clasart ClassicTel: +49 (0) 89 999 513 421, Email: katja.raths@leoninestudios.comoderKatharina Biro, Senior Manager Clasart ClassicTel: +49 (0) 89 999 513 420, Email: katharina.biro@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6346722