Berlin/München (ots) -Die Apothekenreform ist beschlossene Sache. Manche Maßnahmen sind bereits in Kraft getreten, andere Leistungen folgen später. Darüber und über weitere Herausforderungen im Apothekenmarkt diskutieren mehr als 300 Delegierte der je 17 Apothekerkammern und -verbände auf dem Deutschen Apothekertag (DAT) vom 15. bis 17. September in München.Zuvor hat die ABDA Apothekeninhaberinnen und -inhaber zur Lage im Gesundheitswesen und in ihren Apotheken befragt (Apothekenklima-Index). Die Ergebnisse der Studie und die berufspolitischen Pläne der ABDA möchten wir Ihnen vorstellen und laden Sie deshalb ein zur:Pressekonferenz zum Deutschen Apothekertag 2026"Die neue Versorgungsrolle der Apotheken"mit ABDA-Präsident Thomas PreisMontag, 14. September, 11.00 UhrPresseclub München, 4. Etage,Marienplatz 22 (Eingang Rindermarkt), 80331 Münchensowie per Livestream (Link wird rechtzeitig per E-Mail zugesandt)Bitte melden Sie sich bei presse@abda.de an - "vor Ort" oder "online".Wir freuen uns ebenfalls über Ihr Interesse an diesen Veranstaltungen, die in der Messe München, Eingang West, Am Messesee 2, 81829 München, stattfinden (Livestreams vom DAT auf www.abda.de):- Eröffnung der Fachmesse expopharm mit dem DAV-Vorsitzenden Dr. Hans-Peter Hubmann in Halle A1 ("inspiration LAB") am Dienstag, 15. September, um 9.30 Uhr- Eröffnung des Deutschen Apothekertages mit ABDA-Präsident Thomas Preis in Halle A4 am Dienstag, 15. September, um 13.00 Uhr sowie anschließendem Grußwort von Dr. Carsten Linnemann (CDU), Bundesminister für Gesundheit- Themenforum des Deutschen Apothekertages "Gemeinsam besser versorgen: Die Primärversorgung der Zukunft" in Halle A4 am Mittwoch, 16. September 2026, um 14.00 UhrDas Pressezentrum befindet sich am Eingang West im 1. OG (Presseparkplatz: Parkhaus West).Bitte beachten Sie, dass eine Presseakkreditierung unter www.deutscher-apothekertag.de erforderlich ist.Alle Informationen stehen unter: https://ots.de/CWnpGUPressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6346712