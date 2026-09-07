Mainz (ots) -
Woche 41/26
Samstag, 03.10.
Bitte Programmänderung beachten:
3.45 Terra X Harald Lesch
Der Wald - Wunderwelt im Wandel
Deutschland 2026
"Terra X: Extreme der Tiefsee - Eisige Abgründe" entfällt
(weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 04.10.
Bitte Programmänderung beachten:
10.30 Pakt der Diktatoren
Wie Hitler und Stalin den Weg in den Krieg planten
Deutschland 2020
"Terra X History: Reporter in Hitlers Krieg. Von d. Diktatur in die Demokratie" entfällt
(weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 05.10.
Bitte Programmänderung beachten:
6.30 Terra X History
Reporter in Hitlers Krieg. Von d. Diktatur in die Demokratie
Deutschland 2024
"Mythos Enigma - Tauchgang in die Vergangenheit" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 06.10.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist der Trump-Clan?
Deutschland 2024
"Leschs Kosmos: Die Wissenschaft von Krieg und Frieden" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 08.10.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Mysterien des Weltalls
Der große Bruder
USA 2016
"Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Auf tödlicher Umlaufbahn" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6346727
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