Mit der Reform der privaten Altersvorsorge rückt das Altersvorsorgedepot in den Fokus. Für Versicherer entscheidet sich der Erfolg jedoch nicht allein über neue Produkte, sondern darüber, ihren Vertrieb rechtzeitig in die Lage zu versetzen, Bestandskunden fundiert zu beraten und aktiv zu begleiten. Ein Beitrag von Christian Jaffke, Geschäftsführer der MORGEN & MORGEN GmbHDas Altersvorsorgedepot eröffnet neue Möglichkeiten für die geförderte Altersvorsorge und wird den Wettbewerb im Markt verändern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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