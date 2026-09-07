Als am 07.09.2008 die US-Regierung die Übernahme der Kontrolle über Fannie Mae und Freddie Mac bekannt gab, markierte dies einen der entscheidenden Wendepunkte der Globalen Finanzkrise. Die beiden Institute waren keine gewöhnlichen Banken. Sie standen seit Jahrzehnten im Zentrum des amerikanischen Immobilienfinanzierungssystems und spielten eine entscheidende Rolle dabei, Hypotheken für Millionen von US-Haushalten verfügbar und bezahlbar zu machen. Zugleich waren sie börsennotierte Unternehmen mit privaten Aktionären und einem auf Gewinn ausgerichteten Geschäftsmodell, deren besondere Beziehung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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