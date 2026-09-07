Mainz (ots) -Grün, grüner, Matcha. Das Trendgetränk aus Japan wird auf Social Media gehypt. Doch die hohe Nachfrage sorgt für steigende Preise, Lieferengpässe und Fake-Produkte. ZDF-Reporterin Victoria Reichelt reist für die Dokumentation "Matcha - Genuss mit Beigeschmack" nach Japan - stößt auf gefälschten Matcha, Schadstoffe und Umweltprobleme. Der Film von Laura Hohmann ist ab Freitag, 11. September 2026, 8.30 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar und am Sonntag, 13. Oktober 2026, 15.30 Uhr, im ZDF zu sehen.In den sozialen Medien wird Matcha als Trendgetränk gefeiert. Unter Hashtags wie matcha finden sich Millionen von Fotos und Videos, die den Tee in allen möglichen Varianten zeigen. In Japan hingegen ist der Genuss des gemahlenen Grüntees schon lange Tradition. Victoria Reichelt begleitet Teebauer Jintaro Yamamoto bei der Matcha-Ernte. Der traditionelle Herstellungsprozess von Matcha ist extrem aufwendig, die Produzenten dort können deswegen nur einen Bruchteil der weltweiten Nachfrage decken.Die Folge: Immer mehr minderwertige Produkte schwemmen den Markt, denn Matcha ist kein lebensmittelrechtlich geschützter Begriff. Wie kann man hochwertigen Matcha von billigem Grünteepulver unterscheiden? Ist der Tee wirklich so gesund, wie oft behauptet wird? Und welche Folgen hat der globale Boom für Umwelt und Gesundheit - etwa durch Pestizide und andere Schadstoffe? Victoria Reichelt trifft Verbraucherexperten, Matcha-Kenner, Mediziner und Lebensmittelchemiker, um diesen Fragen auf den Grund zu gehen.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/planete) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Doku "Matcha - Genuss mit Beigeschmack" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum) als Preview im ZDF-Presseportal (nach Log-in) zur Verfügung.- Genuss mit Beigeschmack - Wie teuer ist unser Essen? (https://www.zdf.de/dokus/planet-e-genuss-mit-beigeschmack-100)im ZDF-Streaming-Portal- "planet e." (https://www.zdf.de/planet-e-178) im ZDF-Streaming-PortalPressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6346769