Erfurt (ots) -Geschichten hören, gemeinsam lachen und in neue Welten eintauchen: Mit der "KiKA kommt zu dir! - Vorlesezeit" bringt KiKA auch 2026 Kinder und KiKA-Moderatorinnen und -Moderatoren in Bibliotheken in ganz Deutschland zusammen. Von Oktober bis November lesen Singa und Juri ("KiKA-Baumhaus") und Anni und Christian ("Kikaninchen Schnipselwelt") Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren aus ausgewählten Büchern vor und nehmen sich anschließend Zeit für persönliche Begegnungen und Gespräche. Die bundesweite Vorlesezeittour macht in sechs Städten Halt, anmelden kann man sich ab sofort in den jeweiligen Bibliotheken. Finale ist zum Bundesweiten Vorlesetag am 20. November 2026 im MDR-Landesfunkhaus Thüringen in Erfurt mit Juri, Baumhaus-Fledermaus Fidi und Tim von "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR).Interessierte Familien und Kindergruppen können sich für die Veranstaltungen ab sofort über die jeweiligen Bibliotheken anmelden. Informationen zu den Veranstaltungsorten, Anmeldefristen und weiteren Angeboten sind unter kikaninchen.de (https://www.kika.de/kikaninchen/vorlesezeit/kika-vorlesen-100) verfügbar.Die Termine im Überblick- 15. Oktober 2026: Karlsdorf-Neuthard (Baden-Württemberg) mit Juri- 20. Oktober 2026: Büchen (Schleswig-Holstein) mit Singa- 23. Oktober 2026: Bad Münstereifel (Nordrhein-Westfalen) mit Anni- 27. Oktober 2026: Annaberg-Buchholz (Sachsen) mit Christian- 4. November 2026: Salzweg (Bayern) mit Christian- 12. November 2026: Witzenhausen (Hessen) mit Anni- 20. November 2026: MDR Landesfunkhaus Thüringen in Erfurt mit Juri, Fidi und TimWer auch von zu Hause aus in spannende Geschichten eintauchen möchte, findet auf kikaninchen.de und in der Kikaninchen-App (https://www.kika.de/eltern/ueber-uns/auftrag/kikaninchenapp-100.html) regelmäßig neue Vorlesezeit-Videos zum Anhören und Entdecken. Aktuell liest Christian "Luise braucht 'ne Pause", ab 13. September 2026 präsentiert Jason Giuranna in Deutscher Gebärdensprache "Alles klar, ruft der Bagger" und ab 20. September liest Christian "Herr Krake räumt das Meer auf".Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6346790