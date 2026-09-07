Hamburg (ots) -Zehn Tage vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September sendet NDR Info am Donnerstag, 10. September, einen Tag lang live vom Pfaffenteich in Schwerin. Wo steht das Bundesland kurz vor der Wahl? Welche Themen sind den Menschen vor Ort am wichtigsten? Was läuft gut, was nicht? Von 6.00 bis 9.00 Uhr moderiert Stefan Schlag für den NDR Info Hörfunk, Susanne Stichler ist mit den Fernsehausgaben um 15.00, 16.00, 17.00 und 21.45 Uhr live vor Ort.Im Mittelpunkt stehen Fragen rund um Bildung, Wirtschaft und Migration - laut aktueller Infratest-dimap-Umfrage die Themen, die die Menschen im Bundesland derzeit am meisten beschäftigen. Susanne Stichler und Stefan Schlag ordnen sie gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Prof. Wolfgang Muno (Universität Rostock) sowie weiteren Gästen ein, zeigen Probleme und mögliche Lösungsansätze auf.In Reportagen kommen Menschen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern zu Wort: NDR Info berichtet unter anderem über eine Schülerin, die sich um ihr Abitur sorgt, einen Studenten, der seine berufliche Zukunft im Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern sieht, sowie über ein Integrationsprojekt in Rostock.Auch der NDR DialogBus "Für uns in MV" ist von 13.00 bis 19.00 Uhr am Pfaffenteich in Schwerin vor Ort. Moderator Stefan Schlag sowie Journalistinnen und Journalisten des Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern stehen dort direkt und unkompliziert für Fragen rund um die Wahlberichterstattung und den NDR zur Verfügung. Begleitet wird die Programmaktion von einem umfassenden Online-Angebot auf ndr.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6346801