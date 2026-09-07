Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
H1: Umsatz und Auftragseingang wachsen zweistellig - Maschinensystemumsatz +19%
Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat mit den vorgelegten Halbjahreszahlen unsere Erwartungen leicht übertroffen. So konnte der Umsatz um 15% auf € 32,73 Mio. gesteigert werden, der Auftragseingang stieg sogar auf € 37,94 Mio. (+22%). Der Jahresausblick wurde unterseitig angehoben und auch die Reaktion des Kapitalmarkts auf die H1-Zahlen fiel positiv aus. Wir heben unsere Schätzungen auf Grund des starken ersten Halbjahres an, die Breite des Wachstums (regional und bei den Umsatzarten) und eine Book-to-Bill-Ratio von 1,16 unterstreichen u.E. die Nachhaltigkeit der operativen Entwicklung. Mit einem von uns geschätzten 2026er KGV von ca. 12 ist die Aktie trotz der guten Kursperformance (YTD: +33%) fundamental weiter günstig.
Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 14,34. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil "Kaufen".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: DATRON_20260907_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
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Daniel Grossjohann
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