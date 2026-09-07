Original-Research: DATRON AG - von BankM AG



07.09.2026 / 11:51 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von BankM AG zu DATRON AG Unternehmen: DATRON AG ISIN: DE000A0V9LA7 Anlass der Studie: H1-Bericht, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.09.2026 Kursziel: € 14,34 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

H1: Umsatz und Auftragseingang wachsen zweistellig - Maschinensystemumsatz +19% Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat mit den vorgelegten Halbjahreszahlen unsere Erwartungen leicht übertroffen. So konnte der Umsatz um 15% auf € 32,73 Mio. gesteigert werden, der Auftragseingang stieg sogar auf € 37,94 Mio. (+22%). Der Jahresausblick wurde unterseitig angehoben und auch die Reaktion des Kapitalmarkts auf die H1-Zahlen fiel positiv aus. Wir heben unsere Schätzungen auf Grund des starken ersten Halbjahres an, die Breite des Wachstums (regional und bei den Umsatzarten) und eine Book-to-Bill-Ratio von 1,16 unterstreichen u.E. die Nachhaltigkeit der operativen Entwicklung. Mit einem von uns geschätzten 2026er KGV von ca. 12 ist die Aktie trotz der guten Kursperformance (YTD: +33%) fundamental weiter günstig. Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 14,34. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: DATRON_20260907_BasisstudienUpdateBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



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