ERFURT (dpa-AFX) - Nach dem Parteiaustritt der meisten ihrer Mitglieder will sich die Thüringer BSW-Landtagsfraktion auflösen. Das sei bei einer Sitzung am Mittwoch geplant. Danach solle es eine Fraktions-Neugründung geben, um die Regierungsfähigkeit der ehemaligen BSW-Abgeordneten zu erhalten, teilte die bisherige Fraktionsspitze in Erfurt mit.

Die Ex-BSWler um Vize-Ministerpräsidentin Katja Wolf hatten am Sonntag eine neue Partei mit dem Namen Thüringen.Gerecht gegründet. Wolf war bis zu ihrem Austritt auch BSW-Landesvorsitzende in Thüringen. Hintergrund ist, dass die ausgetretenen BSWler weiter die Regierung von CDU-Ministerpräsident Mario Voigt stützen wollen.

Seit Ende 2024 regiert in Thüringen die einzige Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD in Deutschland. Sie gerät mit dem Zerfall des BSW in eine Krise./rot/DP/stk