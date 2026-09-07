Garching (ots) -Auf der IFA 2026 gibt Gorenje, einer der führenden europäischen Hausgerätehersteller, die Partnerschaft mit Handballstar Mathias Gidsel bekannt. Beide verbindet die Überzeugung, dass herausragende Leistungen auf harter Arbeit und persönlichem Einsatz basieren - und auf dem Rückhalt, den das eigene Zuhause gibt.Als dreifacher IHF-Welthandballer, Olympiasieger und mehrfacher Weltmeister hat sich Mathias Gidsel als einer der herausragenden Handballspieler seiner Generation etabliert. Die Partnerschaft mit Gorenje geht jedoch weit über seine sportlichen Erfolge hinaus. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Überzeugung, dass außergewöhnliche Leistungen, persönliche Erfolge und wahre Größe ihren Ursprung im eigenen Zuhause haben."Mathias Gidsel steht für weit mehr als sportliche Spitzenleistungen. Er verkörpert Disziplin, Authentizität und die Haltung, dass wahre Größe durch täglichen Einsatz entsteht. Bei Gorenje teilen wir genau diese Werte. Unsere Aufgabe ist es, den Alltag zu erleichtern und damit den Freiraum zu schaffen, den Menschen brauchen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit einem Sportler, der sowohl durch seine Erfolge als auch durch seinen Charakter inspiriert", erklärt Janko Stern, Hisense Europe Management Board-Mitglied.Für Mathias Gidsel bemisst sich Erfolg nicht allein an Trophäen oder persönlichen Auszeichnungen. Hinter jedem Meistertitel stehen jahrelanger Einsatz, intensive Vorbereitung und ein starkes Umfeld, das sportliche Höchstleistungen erst möglich macht."Ich bin stolz darauf, jetzt Teil der Gorenje-Familie zu sein", sagt Mathias Gidsel. "Erfolg im Sport wird häufig an den Momenten auf dem Spielfeld gemessen. Doch diese Momente sind nur möglich, weil abseits des Spielfelds so vieles zusammenkommt. Die Unterstützung der Familie, die Routinen des Alltags und ein Zuhause, das es einem ermöglicht, sich auf seine Ziele zu konzentrieren, spielen dabei eine wichtige Rolle. Deshalb passt Gorenje für mich so gut. Die Überzeugung der Marke, den Alltag zu erleichtern, hilft den Menschen dabei, ihre Energie auf das zu richten, was wirklich zählt."Lange Tradition im HandballsportDie Partnerschaft mit Mathias Gidsel knüpft an Gorenjes langjährige Verbindung zum Handballsport und dessen prägende Werte an: Engagement, Teamgeist und Beständigkeit. Als einer der weltweit führenden Handballspieler passt Mathias Gidsel ideal zur Gorenje-Familie. Gemeinsam stehen Gorenje und Mathias für die Überzeugung, dass hinter jeder herausragenden Leistung ein starkes unterstützendes Umfeld steht.Weitere Informationen unter: de.gorenje.comPressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldgorenje@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6346822