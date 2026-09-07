7. September 2026 / IRW-Press / ACG Metals Limited ("ACG" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Vereinbarung mit Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.S. ("META") unterzeichnet hat, um 100 % der Bergbaukonzession 60926 und aller damit verbundenen Rechte (zusammen die "Konzession") zu erwerben, die das Goldprojekt Keskek ("Keskek" oder das "Projekt") umfasst, und zwar für eine Barzahlung in Höhe von zunächst 4 Millionen USD zuzüglich potenzieller bedingter Zahlungen wie unten beschrieben.

Keskek bietet eine neue Quelle für Oxiderz innerhalb von 70 km der Mine Gediktepe von ACG in der Türkei und wird voraussichtlich die Nutzung der Haufenlaugungsanlage des Unternehmens (die "Anlage") um mehrere Jahre verlängern.

Höhepunkte

- Erwerb der Konzession mit einer Fläche von 666 ha für eine Barzahlung in Höhe von zunächst 4 Millionen USD und eine potenzielle zurückgestellte Barzahlung in Höhe von 3,85 Millionen USD bei Förderbeginn Mitte 2027.

- Sicherung der Oxidzufuhr für die Anlage, was die durchgängige Goldförderung und die Nutzung der bestehenden Infrastruktur nach vollständiger Ausschöpfung des Produktionspotenzials des eigenen Oxiderzes von Gediktepe unterstützt.

- Erste Oxidzufuhr von der von META definierten Grube Keskek mit etwa 300.000 t mit einem Gehalt von 0,90 g/t Au und einem geschätzten Abraum-zu-Erz-Verhältnis von 1:1.

- Das technische Team von ACG schätzt, dass die Konzession Keskek eine Mineralressource von 1,5 Millionen t mit einem Gehalt von 0,65 g/t Au enthält. Explorationspotenzial für weitere 5 bis 10 Millionen t Mineralisierung mit einem Gehalt von 0,7 bis 1,0 g/t Au, vorbehaltlich weiterer Bohrungen.

- Von ACG durchgeführte metallurgische Testarbeiten ergaben Goldgewinnungsraten von 75 bis 80 %, die sich unter Anwendung des bestehenden patentierten eigenen Gewinnungsverfahrens von Gediktepe auf etwa 85 % erhöhen.

- Das Projekt ist etwa 70 km von Gediktepe entfernt, wobei der bestehende Bergbau-Vertragspartner von ACG bereits am META-Standort ansässig ist und eine Anschlussinfrastruktur vorhanden ist.

- Der Beginn des Abbaus und der Goldförderung ist für Mitte 2027 geplant, nachdem die restliche Laugung des zurzeit auf dem Haufen befindlichen Materials abgeschlossen ist, vorbehaltlich der Genehmigung.

Artem Volynets, Chairman und Chief Executive Officer von ACG, sagte:

"Der Erwerb von Keskek bietet eine attraktive Möglichkeit, unser Goldförderungsprofil zu erweitern, indem wir uns eine nahe gelegene Quelle für goldhaltiges Oxiderz sichern, das über die bestehende Infrastruktur bei Gediktepe verarbeitet werden kann. Dies wird es ACG ermöglichen, die primäre Goldförderung fortzusetzen - zusätzlich zur Produktion von Kupfer- und Zinkkonzentraten von unseren eigenen Sulfiderzen über die Flotationsanlage, deren Anlaufphase gerade beginnt.

Das Projekt ist ein klares Beispiel für unseren disziplinierten Ansatz bei der Identifizierung wertsteigernder Wachstumschancen, die unsere bestehende Infrastruktur und unsere betrieblichen Kapazitäten nutzen und zusätzlichen Cashflow generieren."

Bedingungen des Erwerbs

ACG wird die Konzession von META für eine Barzahlung in Höhe von 7,85 Millionen USD erwerben.

Die Zahlung umfasst Folgendes: (i) 4,0 Millionen USD, zahlbar nach Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung und Genehmigung der Übertragung der Konzession auf ACG durch das General Directorate of Mining and Petroleum Affairs, was voraussichtlich im Oktober 2026 abgeschlossen sein wird; und (ii) 3,85 Millionen USD gekoppelt an das Genehmigungsverfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung, das voraussichtlich bis Mitte 2027 abgeschlossen sein wird.

Darüber hinaus erhält META eine Royalty in Höhe von 1 % auf die Bruttoeinnahmen aus dem im Konzessionsgebiet geförderten Gold. ACG zahlt außerdem 60 USD pro Unze für zusätzliches Gold, das außerhalb der definierten Grube Keskek entdeckt und in Erzreserven umgewandelt wird.

Die Gesamtausgaben für den Erwerb des Projekts, die mehrphasige Exploration und die Schließung werden über einen Zeitraum von zehn Jahren auf etwa 15 Millionen USD geschätzt.

Projektüberblick und -erschließung

Die vom technischen Team von META definierte und vom technischen Team von ACG verifizierte Grube Keskek enthält etwa 300.000 t mit einem Gehalt von 0,90 g/t Au bei einem geschätzten Abraum-zu-Erz-Verhältnis von 1:1. Sie wird die anfängliche Quelle für die zusätzliche Oxidzufuhr für die bestehende Haufenlaugungsanlage von ACG darstellen.

Von ACG durchgeführte metallurgische Testarbeiten unterstützen die geplanten Verarbeitungswege und weisen auf Goldgewinnungsraten bei der Säulenlaugung von 75 bis 80 % hin, die sich unter Anwendung des bestehenden patentierten eigenen Gewinnungsverfahrens von Gediktepe auf etwa 85 % erhöhen. Hochgradigeres Erz wird in der Anlage verarbeitet, während niedriggradigeres Material voraussichtlich für die spätere Verarbeitung in der Anlage für angereichertes Erz von ACG aufgehaldet wird.

Das Projekt wird die bestehende Infrastruktur von Gediktepe nutzen. Das Erz wird über befestigte und geschotterte Transportrouten nach Gediktepe transportiert. Uluova, der bestehende Bergbau-Vertragspartner von ACG, ist bereits am META-Standort ansässig, was einen effizienten Lkw-Transport unterstützt. Es ist davon auszugehen, dass die Transportkosten aufgrund der Lage von Keskek entlang der bestehenden Konzentrat-Abnahmeroute von ACG weiter profitieren werden, wodurch sich potenzielle Synergien mit Konzentratlieferungen ergeben.

Der Beginn des Abbaus und der Goldförderung ist für Mitte 2027 vorgesehen. Bis dahin geht ACG davon aus, dass das gesamte gewinnbare Gold und Silber aus dem zurzeit in der Haufenlaugung befindlichen Material gewonnen sein wird. Es ist davon auszugehen, dass die Förderung bei Keskek die Betriebslebensdauer des Goldförderkreislaufs von Gediktepe um mehrere Jahre verlängert.

Weiteres Ressourcen- und Explorationspotenzial

Die Bergbaukonzession umfasst 666 ha und enthält eine intern geschätzte angedeutete Mineralressource von 1,5 Millionen t mit einem Gehalt von 0,65 g/t Au, einschließlich der definierten Grube Keskek.

Technische Prüfungen durch ACG und Ridge Minerals haben Potenzial für weitere Explorationsarbeiten identifiziert, die zusätzliche 5 bis 10 Millionen t Mineralisierung mit einem Gehalt von 0,7 bis 1,0 g/t Au im Konzessionsgebiet anpeilen, vorbehaltlich weiterer Bohrungen. Es ist davon auszugehen, dass die Anlage von ACG über eine ausreichende Kapazität verfügt, um einen erhöhten Oxiddurchsatz zu verarbeiten, sollten weitere Erzreserven abgegrenzt werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht keine Gewissheit, dass weitere Explorationen zu Mineralressourcen führen werden.

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Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens zeichnet Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

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Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, sich zu einem globalen, margenstarken, auf Kupfer fokussierten Produzenten mit sicheren, effizienten und nachhaltigen Betriebsabläufen zu entwickeln.

Im September 2024 schloss ACG den Erwerb der Mine Gediktepe erfolgreich ab. Seither hat das Unternehmen den Betrieb von einem Gold- und Silberproduzenten zu einem Kupferproduzenten umgestellt und im August 2026 die erste Produktion von Konzentrat erzielt. Gediktepe strebt eine jährliche Kupferäquivalentproduktion im Regelbetrieb von 20.000 bis 25.000 t aus der Flotationsaufbereitungsanlage an, die zurzeit hochgefahren wird. Dieses Ziel schließt die zusätzliche Oxidproduktion sowie die erwartete zukünftige Produktion aus dem Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz aus, das sich derzeit in der Entwicklung befindet.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor erworben wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

LON: ACG | OTCQX: ACGAF | LON:ACGW | Xetra: ACG | Bond ISIN: NO0013414XXX

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

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