Gold und Silber treffen in dieser Woche auf einen regelrechten Makrosturm. US-Inflationsdaten, steigende Zinserwartungen, hohe Anleiherenditen und die ausgeweiteten Treasury-Buybacks machen die kommenden Handelstage zur Bewährungsprobe. Nach der zuletzt kräftigen Erholung stehen beide Edelmetalle nun vor einer kurzfristigen Richtungsentscheidung. Gold und Silber im Zinssturm Belastet von anhaltenden Zinssorgen weitetete der Goldpreis zum Wochenauftakt seine Verluste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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