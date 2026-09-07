Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der Grundsatzrede von Fed-Chef Warsh beim geldpolitischen Symposium in Jackson Hole gehen die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen" nun von einer Leitzinserhöhung beim Zinsentscheid im September aus.Die Begründung hierfür sei die hartnäckig hohe Inflation insbesondere in der engeren Abgrenzung ohne Nahrungsmittel und Energie. Da die Analysten der DekaBank kurzfristig nicht mit einer fallenden Inflationsrate rechnen würden, würden sie noch eine zweite Leitzinserhöhung Ende des Jahres erwarten. Ihr zeitnaher Leitzinsausblick bleibe aufgrund der starken Datenabhängigkeit mit hohen Risiken behaftet. Insgesamt sei die DekaBank Prognose für die Renditen von US-Staatsanleihen über alle Laufzeiten etwas höher als im Monat zuvor. (Ausgabe September 2026) (07.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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