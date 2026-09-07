London (www.anleihencheck.de) - Ein überaus positiver Arbeitsmarktbericht für August führt Smith vor Augen, dass diese Arbeitsmarktstatistik mittlerweile sehr volatil ist, so Bradford Smith, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.Gleichzeitig steige dadurch die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September leicht an. Der Zuwachs von 162.000 Arbeitsplätzen werde sicherlich als Argument für eine "Zinserhöhung" gewertet werden, wenn die Fed in diesem Monat abwäge, ob sie den Leitzins angesichts der anhaltenden Inflation anheben solle. Fed-Vorstandsmitglied Warsh habe den Markt jedoch bereits darauf hingewiesen, diese Zahl zu ignorieren und sich stattdessen auf die Inflationsdaten zu konzentrieren, die nächste Woche in Form der VPI-Zahlen veröffentlicht würden. Der starke Beschäftigungsbericht folge auf einen ausgesprochen schwachen Bericht im Vormonat und erinnere Smith daran, dass die Volatilität dieser Statistik bestehen bleiben werde, solange es fast Vollbeschäftigung gebe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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