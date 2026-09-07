Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe bringt rund 80 Spitzenathletinnen und -athleten, darunter Olympiasiegerin Laura Nolte, Säbel-Weltmeisterin Larissa Eifler, Zehnkampf-Star Niklas Kaul und die Hockey-Weltmeister, zusammen // Einzigartiges Sporthilfe-Event zur Anerkennung internationaler Medaillenerfolge vom 20. bis 27. September im Aldiana Club Naga BayDie Sporthilfe lädt die erfolgreichsten deutschen Athletinnen und Athleten des Jahres vom 20. bis 27. September zum Sporthilfe Club der Besten 2026 in den Aldiana Club Naga Bay in Ägypten ein. Die rund 80 teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler aus olympischen und paralympischen Disziplinen haben sich mit ihren herausragenden Leistungen bei internationalen Saisonhöhepunkten für die einzigartige Event- und Incentivewoche qualifiziert.Unter den Teilnehmenden befinden sich in diesem Jahr zahlreiche Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen und Paralympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo: Darunter Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster (Para-Ski alpin), die Olympiasiegerinnen und -sieger Laura Nolte, Deborah Levi, Johannes Lochner, Georg Fleischhauer, Thorsten Margis und Jörn Wenzel (alle Bobsport) sowie Max Langenhan, Julia Taubitz, Dajana Eitberger, Magdalena Matschina, Tobias Arlt und Tobias Wendl (alle Rennrodeln). Diese und weitere erfolgreiche Athletinnen und Athleten aus dem Winter treffen beim Sporthilfe Club der Besten in Naga Bay die Stars der Sommersport-Saison: Neben Sensationsweltmeisterin im Säbelfechten, Larissa Eifler, werden unter anderem die Hockey-Weltmeister um Kapitän Tom Grambusch, die Weltmeister Max Rendschmidt, Jacob Schopf und Tom Liebscher-Lucz sowie die Weltmeisterinnen Pauline Jagsch und Carlotta Loske (alle Kanurennsport), Doppel-Europameister Moritz Wesemann (Wasserspringen), die 3x3-Basketball-Shootingsstars und WM-Zweiten Denzel Agyeman und Fabian Giessmann, die EM-Medaillengewinner aus der Leichtathletik, Niklas Kaul und Henrik Janssen, sowie der Weltmeister im Vielseitigkeitsreiten, Michael Jung, mit dabei sein.Karin Orgeldinger, Sporthilfe-Vorständin für die Athletenförderung, sagt: "Mit dem Sporthilfe Club der Besten möchten wir Deutschlands erfolgreichsten Athletinnen und Athleten für ihre außergewöhnlichen Leistungen Danke sagen. Gleichzeitig schaffen wir einen besonderen Raum für Anerkennung, Inspiration und Austausch. Gerade im Spitzensport sind solche Momente und Begegnungen wichtig: Sie stärken Motivation, Selbstvertrauen und das Gefühl, Teil einer starken Gemeinschaft zu sein."Larissa Eifler, erste deutsche Fecht-Weltmeisterin im Damen-Säbel überhaupt, löste mit ihrem sensationellen Erfolg in Hongkong erstmals das Ticket zum Sporthilfe Club der Besten: "Mit meinem WM-Titel erstmals zum Sporthilfe Club der Besten eingeladen zu sein, ist für mich eine ganz besondere Wertschätzung der Sporthilfe. Seit Jahren höre ich von dieser außergewöhnlichen Atmosphäre und freue mich riesig, diese jetzt selbst erleben zu dürfen - und auf den Austausch mit den anderen Athletinnen und Athleten."Ermöglicht wird das besondere Sporthilfe-Event für Deutschlands erfolgreichste Athletinnen und Athleten dank des Engagements der Top-Partner Aldiana, Elite Sports Nutrition (ESN), PwC Deutschland und Tipico Champion Initiative und der Partner adidas, APA Brands Events Solutions, Deutsche Bank, Deutsche Telekom sowie Generali & Deutsche Vermögensberatung.Hinweis an die Medien:Die vollständige Liste aller teilnehmenden Athletinnen und Athleten sowie weitere Informationen zur Event-Woche finden Sie unter www.sporthilfe.de/clubderbesten/ (https://www.sporthilfe.de/clubderbesten)Honorarfreies Foto- und Bewegtbildmaterial:Die Sporthilfe unterstützt Medienvertretende bei der Berichterstattung vom Sporthilfe Club der Besten mit honorarfreiem Foto- und Bewegtbildmaterial sowie der Vermittlung von Interviews und O-Tönen mit Athletinnen und Athleten. Gerne organisieren wir individuelle Gesprächsmöglichkeiten und stellen kurzfristig passendes Material für Ihre Berichterstattung zur Verfügung. Sprechen Sie uns gerne an.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeYannick WenigHanauer Landstr. 16660314 Frankfurt am MainTel: 0151-11313776E-Mail: yannick.wenig@sporthilfe.dewww.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6346932