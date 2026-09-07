Mit einem Kursverlust von -7% ist die Tomra Systems-Aktie am Montagvormittag einer der großen Verlierer unter den Titeln des breiten europäischen Leitindex Euro Stoxx 600. Was drückt heute auf den Kurs des norwegischen Recyclingmaschinenherstellers und ist die Aktie nun einen Kauf wert? Frankreich sagt Non Auslöser des heutigen Kurseinbruchs der Tomra Systems-Aktie sind nicht die Norweger selbst, sondern die französische Regierung. Sie gab bekannt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de