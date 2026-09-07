Die SK Hynix-Aktie ist wieder auf dem Vormarsch. Nachdem der Kurs des südkoreanischen Speicherchipherstellers am Freitag um über +6% zugelegt hat, ist er am Montagvormittag auch im europäischen Handel mit mehr als +4% im Plus. Was gibt SK Hynix frischen Wind und könnte die Aktie nun wieder zu ihrem im Juni aufgestellten Allzeithoch hochlaufen? Es könnte nicht besser laufen Die Marktlage könnte kaum besser sein für SK Hynix. Der koreanische Technologieriese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de