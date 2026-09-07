Startet nach der Korrektur nun eine neue Rally? Während SoftBank gerade die größte Unternehmensanleihe in der Geschichte Japans platziert, bereitet die Energie-Tochter SB Energy parallel ihren Börsengang vor (mit NVIDIA als Ankerinvestor). Dazu kommen frische Berichte über neue Robotik-Zukäufe und natürlich OpenAI. Kein Wunder, dass die Aktie heute um +11% nach oben schießt. Doch gehts noch weiter? SoftBank ist bekanntlich eine Firma, die in Tech-Werte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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