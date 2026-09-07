Bitcoin zeigt weiterhin eine starke Dynamik und hält sich nach dem schnellen Anstieg stabil, notiert aktuell aber wieder unter der Marke von 80.000 US$. Zuvor wurde der Bereich knapp unter 82.000 US$ angelaufen und dort wird es jetzt schwieriger. Die Zone war bereits im Mai relevant und hatte damals einen deutlich stärkeren Abverkauf ausgelöst. Dass sich das exakt wiederholt, ist natürlich nicht gesagt, nach dem starken Lauf könnten dort aber zumindest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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